MTV ücretleri hesaplama (2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi) MTV ne kadar? Oranlar..

2019 MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ücretleri belli oldu. MTV ücretleri, MTV ücret hesaplama gibi konularla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

11 Ocak 2019 05:47
MTV ücretleri hesaplama (2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi) MTV ne kadar? Oranlar..
2019'un gelmesiyle MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ücretleri de belli oldu. Peki yeni MTV fiyatları ne kadar? MTV kaç para oldu? iŞte MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ile ilgili soruları yanıtladığımız haberimiz ve detayları...
MTV HESAPLAMA İŞLEMİ

Aşağıdaki Motorlu Taşıt Vergi hesaplama ekranı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aittir. Çıkacak olan rakamlar, vergi güncellemesinin henüz yapılmaması nedeniyle güncel olmayan bilgileri içerebilir.

Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı

1-3 Yaş (TL): 861

4-6 Yaş (TL): 600

7-11 Yaş (TL): 336

12-15 Yaş (TL): 255

16 ve üzeri yaş (TL) : 90
Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc



1-3 Yaş (TL): 1500

4-6 Yaş (TL): 1124

7-11 Yaş (TL): 653

12-15 Yaş (TL): 461

16 ve üzeri yaş (TL) : 177
Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc

1-3 Yaş (TL): 2647

4-6 Yaş (TL): 2069

7-11 Yaş (TL): 1218

12-15 Yaş (TL): 743

16 ve üzeri yaş (TL) : 289
Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170

4-6 Yaş (TL): 3212

7-11 Yaş (TL): 1888

12-15 Yaş (TL): 1124

16 ve üzeri yaş (TL) : 444
Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170

4-6 Yaş (TL): 3212

7-11 Yaş (TL): 1888

12-15 Yaş (TL): 1124

16 ve üzeri yaş (TL) : 444

Öte yandan 1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen araçlar için MTV, mevcut vergilendirme ölçütlerine "taşıt değeri" de eklenerek uygulanıyor.

Bu sene içerisinde tescil edilen araçlar için 2019'da uygulanacak MTV oranları da 1300 cc ve altında motor silindir hacmi olan, 1-3 yaş arasındaki ve taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda 861 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda 947 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 34 lira olacak.

Söz konusu oranlar, motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasında olan ve 1-3 yaş arasındaki araçlar için taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda bin 500 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda bin 649 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 800 lira olarak ödenecek.

Otomobil veya arazi araçları arasında en düşük MTV, 16 yaş ve üzerindeki 1300 cc ve altındakiler için 90 lira, en yüksek MTV de 4001 cc ve değeri 475 bin lira üzerindeki 1 yaş araçlar için 41 bin 4 lira oldu.

Ayrıca, gelecek yıl minibüs, panelvan, karavan, otobüs, kamyon ve kamyonetler ile uçak ve helikopterler için alınan MTV oranlarında da yüzde 15,9 artış uygulanacak.

Diğer Haberler

'Belhanda için G.Saray'a teklif yaptılar' Türkiye Transferler

"Belhanda için G.Saray'a teklif yaptılar"
Altay'da Kappel takımda kalıyor Spor Toto 1. Lig

Altay'da Kappel takımda kalıyor
Bayern Münih'de Thomas Müller şoku Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih'de Thomas Müller şoku
Antalyaspor Boffin'i satmak istemiyor Antalyaspor

Antalyaspor Boffin'i satmak istemiyor
Juventus, Real Madrid'e kan kaybettirmeye devam edecek Transferler

Juventus, Real Madrid'e kan kaybettirmeye devam edecek
Çin'den Wilfred Zaha için çılgın teklif Crystal Palace

Çin'den Wilfred Zaha için çılgın teklif
Vainqueur'un Monaco transferi iptal oldu! Transferler

Vainqueur'un Monaco transferi iptal oldu!
Manisaspor'da transfer yasağını bitirmek için çalışıyor Spor Toto 2. Lig

Manisaspor'da transfer yasağını bitirmek için çalışıyor
Murat Sancak: 'Sneijder ile görüşmeler olumluydu ama...' Transferler

Murat Sancak: "Sneijder ile görüşmeler olumluydu ama..."
Daha fazla göster
1

Tolgay Arslan'dan Fenerbahçe'ye mesaj
2

Galatasaray'ın forvet için A ve B planı!
3

PSG, Galatasaray'a fiyat sordu!
4

Roma, Ozan Kabak için Galatasaray ile masaya oturuyor
5

Okan Buruk: "Aatif için Fenerbahçe ile anlaştık!"
6

Emenike'den F.Bahçe'ye transfer desteği!
7

Mustafa Denizli: "Trezeguet için 11 milyon Euro..."
8

Marcao için korkutan ihtimal! Son bir kez...
9

Zlatan Ibrahimovic ve Galatasaray gerçekleri
10

"Ç.Rizespor, Marcao'yu 300 bine almadı" iddiasına yanıt
yukarı ok