MTV ödeme nasıl yapılır? MTV ödemesi hangi bankaya yatırılır?

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.3- gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.1 Ocak'ta başlayan MTV'nin ilk taksit ödemesi 31 Ocak'ta sona erecek.İkinci taksit ödemesi ise 1 Temmuz - 31 Temmuz 2019 tarihleri aralığında ödenecek.Aşağıdaki Motorlu Taşıt Vergi hesaplama ekranı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aittir. Çıkacak olan rakamlar, vergi güncellemesinin henüz yapılmaması nedeniyle güncel olmayan bilgileri içerebilir.Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı1-3 Yaş (TL): 8614-6 Yaş (TL): 6007-11 Yaş (TL): 33612-15 Yaş (TL): 25516 ve üzeri yaş (TL) : 90Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc1-3 Yaş (TL): 15004-6 Yaş (TL): 11247-11 Yaş (TL): 65312-15 Yaş (TL): 46116 ve üzeri yaş (TL) : 177Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc1-3 Yaş (TL): 26474-6 Yaş (TL): 20697-11 Yaş (TL): 121812-15 Yaş (TL): 74316 ve üzeri yaş (TL) : 289Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc1-3 Yaş (TL): 41704-6 Yaş (TL): 32127-11 Yaş (TL): 188812-15 Yaş (TL): 112416 ve üzeri yaş (TL) : 444Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc1-3 Yaş (TL): 41704-6 Yaş (TL): 32127-11 Yaş (TL): 188812-15 Yaş (TL): 112416 ve üzeri yaş (TL) : 444Öte yandan 1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen araçlar için MTV, mevcut vergilendirme ölçütlerine "taşıt değeri" de eklenerek uygulanıyor.Bu sene içerisinde tescil edilen araçlar için 2019'da uygulanacak MTV oranları da 1300 cc ve altında motor silindir hacmi olan, 1-3 yaş arasındaki ve taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda 861 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda 947 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 34 lira olacak.Söz konusu oranlar, motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasında olan ve 1-3 yaş arasındaki araçlar için taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda bin 500 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda bin 649 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 800 lira olarak ödenecek.Otomobil veya arazi araçları arasında en düşük MTV, 16 yaş ve üzerindeki 1300 cc ve altındakiler için 90 lira, en yüksek MTV de 4001 cc ve değeri 475 bin lira üzerindeki 1 yaş araçlar için 41 bin 4 lira oldu.Ayrıca, gelecek yıl minibüs, panelvan, karavan, otobüs, kamyon ve kamyonetler ile uçak ve helikopterler için alınan MTV oranlarında da yüzde 15,9 artış uygulanacak.