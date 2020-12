msvcp140.dll indir (EBA hatası çözümü yolları) EBA TV hatası nasıl düzeltilir?

Msvcp140.dll hatasının çözümleri:

Msvcp140.dll indir

Msvcp140.dll nasıl kurulur?

msvcp140.dll hatası nedir? Bilgisayarlarımızın vazgeçilmezi haline gelen küçük dosyalarından biri olan msvcp140.dll, bilgisayarı biraz fazla kullanan insanların karşısına çıkan yaygın bir hatadır. Çoğu DLL hatasında olduğu gibi bu hata da bir oyun ya da bir program çalıştırılmaya çalışıldığında ortaya çıkar.Eğer bu hatayı alıyorsanız bunun üç sebebi vardır. Hata, msvcp140.dll ismindeki dosyanın kaybolması, bozulması veya düzgün çalışmıyor olması nedeniyle ortaya çıkar. Bu tarz bir duruma genelde bilgisayara girmiş olan zararlı bir yazılım yol açabiliyor. Bunun yanı sıra Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 paketinin yüklenmesiyle gelen dosya, eğer paket hiç yüklenmediyse veya düzgün yüklenemediyse, bu dosya ile iletişime geçmeye çalışan hiçbir programın çalışmamasına sebep oluyor. Gelin yavaştan çözüme geçelim.Msvcp140.dll hatasını çözerken dikkat edilmesi gerekenlerMsvcp140.dll hatasını çözmeye başlamadan önce, sorunu çözerken hangi yolu kullanacağınızı seçerken bazı özel durumlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu bir sistem dosyası olduğundan, bir oyun oynamak için sorunu çözeyim derken bilgisayarı riskli duruma sokma olasılığınız da yüksek.DLL hatalarının en genel çözüm yöntemi, dosyayı elle indirip gerekli klasöre atmaktır. Bu yöntemle sorunlar genelde çözülmüş olur ve istenilen programlar ile oyunlar doğru şekilde açılabilir. Ancak bu dosyayı elle indirmek başka çözüm yollarına oranla çok daha risklidir, bu yüzden daha fazla dikkat gerektirir.Dolayısıyla eğer dosyayı elle indirip gerekli klasöre atacağınız çözüm yöntemini kullanacaksanız, güvenilir ve düzgün bir internet sitesi seçmek zorundasınız. Eğer yanlış bir hamle yapıp güvenilmez bir siteden msvcp140.dll dosyasını indirmeye kalkışırsanız, bilgisayarınıza zararlı yazılım içeren bir dosya indirme olasılığınız çok yüksektir. Yine de merak etmeyin, zira biz güvenli linkleri sizler için yazımızda paylaşacağız.Yeniden yükleme yapınWindows güncelleştirmelerini kontrol edinSistem Dosya Denetçisini kullanınMsvcp140.dll dosyasını indirin ve elle kurunMsvcp140.dll hatası için sunduğumuz çözümler arasında sorunu kökten çözebilen ve hızlı bir şekilde istediğiniz programa erişebilmenizi sağlayan yöntem budur. "Ah Webtekno, üzümlü kekim; madem en kesin yöntem buydu, neden ilk başta vermedin?" dediğinizi duyar gibiyim. Bunun sebebi, istediğiniz programı açabilmenizi sağlayacak olan bu yöntemin az önce saydıklarımız arasında en güvensiz yöntem olması.Evet, msvcp140.dll dosyasını elle indirip gereken klasöre atmak genellikle sorunu kökten halledebiliyor ancak zararlı bir dosyayı istediğiniz programı açabilmek için sistem dosyasına atmak, daha sonra bilgisayarı kullanılamaz hale getirebilir. Dolayısıyla bu yönteme gelene kadar daha güvenli yöntemleri sizinle paylaşmayı daha uygun gördük.DLL dosyalarını indirirken her zaman dikkatli olmanız gerekmekte. Güvenilir bir site olan www.dll-files.com, yıllardır DLL dosyaları paylaşıyor ve bu dosyaların hemen hemen hepsi güvenilir oluyor. Birazdan sizlere kolaylık olması açısından indirme linklerini direkt olarak vereceğiz ancak dosyaları indirdikten sonra yine de bir virüs taramasından geçmenizi öneririz. Sonuçta internet her zaman riskin hat safhada olduğu bir ortam, dolayısıyla temkinli olmak gerek.Bu işlemi yapmadan önce işletim sisteminizin kaç bit olduğunu bilmeniz gerekiyor. Eğer 32 bit işletim sisteminiz varsa ve siz 64 bit versiyonu için olan DLL dosyasını indirirseniz, programlar düzgün bir şekilde çalışmayacaktır. Bilgisayarınızın işletim sisteminin kaç bit olduğunu öğrenmek için Bilgisayarım > Sistem Özellikleri dizinine gidebilirsiniz.Doğru msvcp140.dll dosyasını indirmek kadar bu dosyayı doğru yere atmak da önemlidir. Windows'un 64 bit ve 32 bit işletim sistemleri için iki farklı klasörü bulunuyor. Doğru sistem dosyasını doğru klasöre atmak da hayati önem taşıyor. Aksi takdirde sorununuz çözülmez ve programları çalıştıramazsınızİşletim sisteminizin kaç bit olduğuna zaten bakmıştınız. Eğer sisteminiz 64 bit ise C:/Windows/System 32 yolunu izleyin ve 64 bitlik msvcp140.dll dosyasını bu klasöre atın. Eğer klasörünüz 32 bit ise C:/Windows/SysWOW64 yolunu izleyin ve 32 bitlik msvcp140.dll dosyasını bu klasöre atın. Eğer dosyayı kopyalamaya çalışırken sizden değiştirmeniz için onay vermeniz istiyorsa, onay verin. Bu adımdan sonra işleminiz çözülmüş olacaktır.Msvcp140.dll nedir, msvcp140.dll hatası nasıl çözülür gibi soruları yanıtladığımız yazımızın sonuna geldik. (Webtekno.com'dan bu yazının tamamına ulaşabilirsiniz.)