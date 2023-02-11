MSÜ ertelendi mi? 2023 TUS, MSÜ sınavı ne zaman, ertelendi mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye gibi şehirlerde yıkıma neden oldu. MEB, ülke genelinde eğitim öğretime 2 haftalık ara verildiğini açıkladı. YÖK'te üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Öğrenciler, üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ederken, ÖYM sınav takviminde değişiklik yapılıp yapılmadığını da araştırmaya başladı. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? AYT, TYT, YDT, MSÜ, TUS, KPSS sınavları ertelendi mi? İşte ayrıntılar…6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremi 7,6'lık ikinci bir sarsıntı izledi. Meydana gelen iki deprem 10 ili etkiledi. Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye gibi yıkımın büyük olduğu şehirlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Tüm Türkiye yaralarını sarmak için birlik olurken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülke genelinde okulların iki hafta boyunca tatil edildiğini açıkladı. Buna ek olarak afet bölgesinde bulunan öğrencilerin okula devam zorunlulukları kaldırıldı. İsteyen öğrenciler ise kayıtsız şartsız nakil yaptırabilecekler.Milli eğitim Bakanlığı'nın açıklamanın ardından gözler Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) çevrilmişti. Dün akşam saatlerinde konuya dair açıklama yapan YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurmuştu. Duyurunun ardından üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Öğrencilerin merak ettiği bir diğer önemli konu ise ÖSYM takviminde bulunan sınavlar. YKS'nin AYT, TYT, YDT oturumları, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ sınavı), TUS, KPSS, LGS sınavlarında değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor.Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye'de de yıkıma yol açtı. Binlerce vatandaşımızı kaybederken, yıkılan binaların altında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor.Diyarbakır'da gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaz dönemine kadar uzaktan eğitime geçildiğini ifade etti. Bu dönem boyunca KYK yurtları depremzedelerin konaklaması için tahsis edilecek.ÖSYM, yaşanan depremlerin ardından yapılması planlanan sınavlara dair açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli yaşanan deprem ve devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle aşağıda belirtilen sınavların başvuru tarihleri değişmiştir" denildi.Kahramanmaraş depremi nedeniyle değişiklik yapılan sınavlar şu şekilde:Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvurular 9 Şubat'a kadar uzatıldı.12 Mart 2023 tarihindeki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) sınavı başvurular 10 Mart'a kadar uzatıldı.KPSS ve milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği YKS'ye dair bir açıklama henüz yapılmadı.Binlerce öğrencinin ter dökeceği 2023 LGS sınavının tarihinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına dair henüz net bilgi yok. MEB'in önümüzdeki günlerde öğrencileri ve velileri bilgilendirmesi bekleniyor.LGS ve YKS sınavlarına ilişkin öğrencileri bilgilendiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yapılacak olan sınavlarda ikinci dönem müfredatından soru sorulmayacağını belirtti. Bakan Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız" ifadelerini kullandı.