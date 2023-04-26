MSÜ AÇIKLANDI MI 2023 SON DAKİKA | MSÜ sınav sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM'nin 2023 sınav takvimi ile yanıt buldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu sene 2 Nisan tarihinde organize edildi. Askeri üniversitelerde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim görmek isteyen adayların katılımı ile yapılan MSÜ sınavının sonuçları için beklentiler nisanın son haftasıyla arttı. 2023 ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde erişime açılacak. MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı ÖSYM'nin AİS ekranından sınav sonuçları öğrenilecek.ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.2023 MSÜ sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı yönünde beklentiler arttı. Ancak konuyla ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.ÖSYM, sonuçların 27 Nisan tarihinde açıklanacağını duyurdu. Konuyla ilgili yeni bir duyuru geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.Sınav sonuçları için beklentileri devam eden adaylar 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklandı sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz sene 2022 MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde yapılmıştı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına giren adaylar sonuçlarını 14 Nisan tarihinde öğrenmişlerdi.Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1'inci sınıf dalgıç, deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt'ta bulunmaktadır. Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.2023 MSÜ taban puanları listesi yayınlandığında haberimiz güncellenecektir. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756