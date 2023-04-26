Haber Tarihi: 26 Nisan 2023 14:35 - Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023 14:35

MSÜ AÇIKLANDI MI 2023 SON DAKİKA | MSÜ sınav sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? sınavın ardından adaylar tarafından merak ediliyor. Ayrıca sınav sonuç tarihi de sınavla ilgili araştırılan detaylardan biri. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), başvuruları 13 Ocak-9 Şubat 2023 tarihlerinde alınan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 Pazar günü organize edilecek. Söz konusu oturumun ardından ÖSYM MSÜ cevap anahtarını www.osym.gov.tr internet adresinden erişime açacak. Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin cevap anahtarlarını adaylar ÖSYM şifreleri ile görüntüleyebilecekler. Öte yandan MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte, o konular hakkında bilgiler.

MSÜ AÇIKLANDI MI 2023 SON DAKİKA | MSÜ sınav sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak?
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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM'nin 2023 sınav takvimi ile yanıt buldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu sene 2 Nisan tarihinde organize edildi. Askeri üniversitelerde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim görmek isteyen adayların katılımı ile yapılan MSÜ sınavının sonuçları için beklentiler nisanın son haftasıyla arttı. 2023 ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde erişime açılacak. MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı ÖSYM'nin AİS ekranından sınav sonuçları öğrenilecek.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

2023 MSÜ sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı yönünde beklentiler arttı. Ancak konuyla ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

ÖSYM, sonuçların 27 Nisan tarihinde açıklanacağını duyurdu. Konuyla ilgili yeni bir duyuru geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

GEÇEN YIL MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Sınav sonuçları için beklentileri devam eden adaylar 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklandı sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz sene 2022 MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde yapılmıştı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına giren adaylar sonuçlarını 14 Nisan tarihinde öğrenmişlerdi.

MSÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?


Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1'inci sınıf dalgıç, deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.

Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt'ta bulunmaktadır. Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.

MSÜ TABAN PUANLARI

2023 MSÜ taban puanları listesi yayınlandığında haberimiz güncellenecektir. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558

ASTSUBAY MYO ADAYLARI

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756
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