MSI Play in aşaması birinci gün tamamlandı



Dört takımın mücadele ettiği A grubunda günün ilk maçı GMB ile KLG arasında oynandı. GMB ekibi maçı 30 dakikada kazanırken KLG ekibi gösterdiği kötü performans ile taraftarlarını üzdüler. Rainbow7 ile Ascension Gaming arasında oynanan maçta R7 ekibi inanılmaz git gelli maçı 43 dakikada kazanmayı başardı.





Günün üçüncü maçı GMB ile ASC arasında oynandı. İkinci maçta olduğu gibi çok yakın geçen maçı GMB ekibi kazandı. Grubu lider bitirmesi beklenen ASC ekibi ise güne 0-2 ile başlamış oldu. Günün dördüncü ve sürpriz maçında ise R7 ile KLG karşılaştı. KLG ekibi ilk maçta gösterdikleri kötü performansı üstlerinden atarak 31 dakikada maçı kazanarak gruptan çıkmak için iddialı olduklarını göstermeyi başardılar.





KLG ile ASC arasında oynanan beşinci maçta KLG ekibi rakibine nal toplatmayı başardı ve 27 dakikada maçı kazanarak gruptan çıkmak adına büyük şans elde etti. Günün son ve en önemli maçı olarak gösterilen GMB ile R7 arasındaki maç GMB ekibinin yaptığı iki enteresan seçim ile beraber başladı. Yapılan Karthus ve Nocturne seçimlerine karşılık veremeyen R7 ekibi bu maçıda kaybederek ilk günde bekleneni veremedi.





Alınan ilk gün sonuçlarından sonra tablo şu şekilde oluştu :









