MSI ertelendi, Rift Rivals turnuvaları ise iptal edildi!

OPL – 15 Mayıs

VCS – 15 Mayıs

VFŞL – 16 Mayıs

LCS – 16 Mayıs

LCK – 20 Mayıs

LEC – 22 Mayıs

CBLoL – 23 Mayıs

LPL – 23 Mayıs

PCS. – 30 Mayıs

LJL – 31 Mayıs

CIS – 6 Haziran

LLA – Belirsiz

Riot Games bugün bir açıklama yaparak 2020 yılı için düzenlenecek League of Legends Mid-Season Invitational'ın (MSI) ertelendiğini duyurdu.Turnuva 3-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Bununla birlikte tüm Rift Rivals turnuvaları da iptal edildi.Açıklamada Global Espor Sorumlusu John Needham, "Tüm liglerimizle ve paydaşlarımızla görüştükten sonra bu yılki turnuvayı Mayıs ayı yerine Haziran ayı düzenlemeye karar verdik. Turnuvayı yaza kaydırmak ulaşım sınırlamaları konusunda takımlara daha iyi bir planlama fırsatı yaratacak ve güvenlikleri garanti altına alınmış olacak." ifadelerini kullandı.League of Legends sezonunun ortasında düzenlenen MSI'da tüm dünyadaki liglerin kazananları turnuva birincisi olmak için mücade ediyordu. MSI, Worlds'ten sonra Riot Games'in düzenlediği en önemli Legaue of Legends turnuvası olarak öne çıkıyor.Lokasyon ve diğer detayların en kısa sürede açıklanacağını belirten Needham, korona virüsü yüzünden etkilenen ulaşım imkanlarına ve canlı etkinliklere dikkat çekerken MSI'ın global anlamda ses getirecek bir deneyim olması için ellerinden geleni yapmaya kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.Ayrıca tüm liglerin Yaz Mevsimi başlangıç tarihlerinde de güncelleme gerçekleşti. Tarihler şu ekilde:Bölgesel liglerin başlama tarihleri ile MSI tarihlerinin ertelenmesinin yanı sıra tüm Rift Rivals turnuvaları da iptal edildi. (Playerbros)