MSB(Milli Savunma Bakanlığı) memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB sonuç öğrenme ekranı

MSB memur alımı sonuçları sorgulama ve öğrenme burada! Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştireceği memur alımının başvuru sonuçları açıklandı mı? Peki memur alımları hangi tarihte yapılacak? Mülakatlar nasıl ve hangi tarihte yapılacak? İşte tüm merak edilenlerin yanıtllarıyla sizerleyiz.Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştireceği 396 personel alımının sonuçları beklenmeye devam ediliyor. Başvuru sürecinde yayımlanan kılavuzda, 26 Şubat tarihinde açıklanacağı belirtilen MSB sivil memur alımı sonuçları için tarih, MSB'nin değerlendirme durumuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Bakanlık tarafından süreç hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar, Milli Savunma Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlanacak.Temin süreci ön başvuru, başvuru (İstenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi), kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.), mülakat sınavı (Her unvan için yapılacaktır.), sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadırÖn başvurusunu yapan, KPSS notu olan, başvuru için istenen belgeleri MSB Personel Temin Daire Başkanlığına gönderen/teslim eden adaylardan, mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır. Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacaktır. Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için, alınacak personel sayısının altı katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınavlara çağrılacaktır.Sadece TABLO-2'de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır. Söz konusu adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır.Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacak, sınavda başarılı olan ve kontenjana giren adaylar ikinci gün mülakat sınavına gireceklerdir.Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilmektedir.Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.(1) Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğindedir. Adayların başvuru şartlarının uygunluğu seçim aşaması işlemleri esnasında kontrol edilecektir.(2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.(3) Genel Ağ üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından aday numarası verilmektedir. Aday numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece aday numarası ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.