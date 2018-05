MSB Şehit Listesi Sorgulama Ekranı, Milli Savunma Bakanlığı Şehit Listesi sayfası

sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler buraya... E-devletten soy ağacı bilgilerini öğrenenler, Milli Savunma Bakanlığı sitesinden Şehit Listesi'ni aramaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada yoğunlukla ilgili olarak bilgi verildi. Peki Şehit listesi ekranı tekrar açıldı mı?Şehit sorgulama hizmeti vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Yoğun talep nedeniyle askıya alınan liste bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından tekrardan açıldı.Saat 12:00 sularında yoğunluktan dolayı Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi adresi uzun yüklemelerin ardından güçlükle açılırken tam anlamıyla çalışamıyor.Vatandaşlar soy bilgilerini almalarının ardından aile büyüklerinin şehitlik bilgilerini de öğrenmek isteyince Milli Savunma Bakanlığının mevcut hizmeti de çökme noktasına geldi ve site şu saatlerde tamamen kilitlenmiş durumda.E-devletten aile büyüklerinin ismini öğrenenler, Milli Savunma Bakanlığı sitesinden isim aramaya başladı.E-Devletten soyağacına bakarak büyüklerinin ismini öğrenen vatandaşlar, ailelerinden şehit düşen olup olmadığını, varsa hangi savaşta şehit düştüklerini öğrenmek için MSB'nin sitesinde yer alan 'Şehit Listesi'ne giriyor.Sistemde 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.Peki E-Devlet nedir?e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir.e-Devlet Kapısı, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan bir internet sitesidir. Kapı'nın amacı kamu hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır.Kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetlere aynı adresten alabilirsiniz.Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.Entegre elektronik hizmet, kamu kurumlarının verdiği elektronik hizmetlerden e-Devlet Kapısında entegre edilmiş ve tek bir kimlik doğrulamasıyla (şifre, elektronik imza, mobil imza) erişilebilen hizmetlerdir.Hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanmasıdır. Kimlik doğrulama için farklı araçlar kullanılabilir: Kullanıcı adı ve parola, e-posta ve parola vb. e-Devlet Kapısı, kimlik doğrulama için Kimlik numarası ve şifre, e-imza, mobil imza, T.C. Kimlik Kartı kullanır.e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara verilen hizmetler genel olarak şöyle gruplandırılabilir:Bilgilendirme hizmetleriEntegre elektronik hizmetlerÖdeme işlemleriKurum ve kuruluşlara kısa yollarBunun yanı sıra kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile sağlanmaktadır.e-Devlet Kapısı; elektronik ortamdan sunulan kamu hizmetlerine tek bir adres (www.turkiye.gov.tr) üzerinden erişim imkanı sunmaktadır. Bizzat kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan kamu hizmetleri ile ilgili doğru ve güncel bilgilere ulaşma imkanı sağlamaktadır.Kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile de sağlanabilmektedir. e-Devlet Kapısında tek bir kimlik doğrulaması sayesinde birçok hizmete ikinci bir kimlik doğrulamasına gerek duyulmadan erişilebilmektedir.e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için(vergi, harç vb.) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu işlem Kapı üzerinden kolayca yapılabilmektedir. e-Devlet Kapısının amacı, tek bir adres üzerinden ve şifre, elektronik imza, mobil imza gibi kimlik doğrulama sistemleri ile güvenli bir şekilde kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza sunulmasıdır. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan elektronik hizmetlerde vatandaşlarımızca özel şifre, elektronik imza ve mobil elektronik imza gibi kimlik doğrulama araçları kullanıldığından, kişisel bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden sadece ilgili vatandaşlarımıza sunulmaktadır.e-Devlet Kapısının en büyük faydası şifre ya da varsa e-imza ve mobil imza gibi kimlik doğrulama araçları kullanılarak elektronik hizmetlere erişim sağlanmasıdır. Bu yönüyle e-Devlet Kapısı sağlamış olduğu altyapıyla birçok başka ülke tarafından da örnek alınmaktadır.e-Devlet Kapısı, engellilerin de kolayca kullanabilmesini sağlayacak tasarım özelliklerine sahiptir. Kapı tasarımında ve geliştirilen elektronik hizmetlerde engellilerin de hizmetlere kolaylıkla erişimi göz önünde bulundurulmaktadır. Kullanılabilirlik ve erişilebilirlik standartlarına uyum için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Elektronik Hizmetlerden Faydalanmak İçin Ücret Ödeyecek Miyim?Elektronik hizmetler (e-hizmetler) için kamu kurumları tarafından herhangi bir vergi, resim ve harç ödenmesi öngörülmemişse, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak e-hizmetler için ekstra bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu'da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.Elektronik hizmetlere erişebilmek için TC Kimlik numaranız ve PTT'den almış olduğunuz şifre ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. e-İmza veya mobil imza gerektiren hizmetleri kullanabilmek için e-İmza veya m- imza edinilmesi hizmete bağlı olarak ayrıca gerekebilir.Şifre ile giriş yaptıktan sonra şifrenizi değiştirmeniz istenir, bu durumda PTT'den aldığınız şifreyi girmeniz ve ardından da kendinizin belirleyeceği ve belli kriterlerden oluşan (şifre değişikliği sayfasında açıklanan) yeni şifrenizi girmeniz istenir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yeni şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Şifreyle ilgili ekranda bulunan uyarıları lütfen dikkatlice okuyunuz. Güvenliğiniz için lütfen şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak "Şifre Değiştirme" sayfasına yönlendirilir. Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse "Şifre ve Güvenlik Ayarlarım" sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Ayrıca vatandaşlar PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilirler.Şifrenin Unutulması, Çalınması veya Kaybedilmesi Durumunda Ne Yapılması Gerekir?Şifreyi kaybetme, unutma veya çaldırma ve benzeri durumlarda yeni bir şifre için şifre yenileme hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmak için profilinizde bulunan iletişim bilgilerinden cep telefonu numaranızı ya da hem cep telefonu numaranızı hem de e-postanızı e-Devlet Kapısında doğrulamış olmanız gerekmektedir. Bu işlemlerden herhangi birini yapmadığınız takdirde PTT şube ve Merkezlerinden şahsen yeni bir şifre almanız gerekmektedir. Şifre yenileme hizmetinin detayları için 160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezinden destek alabilirsiniz.Daha önce cep telefonu ve e-posta doğrulaması yapmış iseniz e-Devlet Kapısı Şifre ve Güvenlik Ayarlarım bölümünden:Sadece PTT şubelerinden yeni şifre zarfı alarakCep telefonuma ve e-posta adresime gelecek kodları girerekCep telefonuma gelecek kodu girerekSeçeneklerinden birini işaretleyip şifre yenileme yöntemlerinden birini belirleyebilirsiniz. Giriş alanındaki şifremi unuttum seçeneği ile şifrenizi yenileyebilir, yeni şifre belirleyebilirsiniz. 15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti e-Devlet Kapısı kullanıcıları ve mavi kartlı kullanıcılar bu şifre yenileme hizmetinden faydalanabilmektedir. Ancak yabancı kullanıcılar şifre yenileme hizmetinden faydalanamamaktadır.Şifre ile giriş yapıldığında; Üst tarafta yer alan isim kısmına tıklanır. Aşağı doğru açılan kutucuğun içinde üçüncü sırada yer alan "iletişim seçeneklerim" kısmı seçilir. Cep telefonu ve e-posta kayıtlı değil ise, ilgili kısımlara cep telefonu numarası ve e-posta adresi yazılır. Yanlış kayıtlı ise kayıt silinir ve doğrusu yazılır ve güncelle butonuna tıklanır. Bir sonraki ekranda kimlik seri ve sıra nosu uygun şekilde doldurulduktan sonra "devam et" butonuna tıklanır. Cep telefonu ve e-posta adresinin altında yer alan cep telefonu ve e-posta doğrulaya tıklanır. Cep telefonuna ve e-postaya gelen doğrulama kodları kutucuklara yazılır ve "doğrula" ya tıklanır.e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT'den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.Şifre unutma durumunda şifre sıfırlama yapılabilmekte, ancak yeni şifre online (sms/ e-posta vb.) gönderilmemektedir. Kullanıcının e-Devlet Kapısı profilinde tanımlamış olduğu cep telefonuna ya da hem cep telefonu hem de e-postasına gelen doğrulama kodu vasıtasıyla yeni şifre belirlenebilmektedir.İnternet bankacılığı aracılığı ile giriş yapan bir kişi e-Devlet Kapısı profil alanından kendisine şifre oluşturabilmektedir.Tüm Türkiye vatandaşlarına hizmet sunması hedeflenen e-Devlet Kapısı şifrelerinin olabildiğince geniş bir vatandaş grubuna ulaştırılabilmesi ve erişimin kolay olması büyük önem taşımaktadır.PTT Genel Müdürlüğü, yurt genelinde en yaygın dağıtım ağına sahip kurum olarak bu amaca hizmet etmektedir. Bütün vatandaşlarımıza ulaşma imk,nına sahip bir kurum olarak şifre dağıtımının, aynı zamanda bir kamu kuruluşu da olan PTT tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.Yüz yüze kimlik doğrulama, e-Devlet Kapısında güvenli şifre uygulamalarının bir parçasını oluşturmaktadır. Güvenlik açısından kimlik doğrulamanın yüz yüze yapılması açık bir gereklilik olup sizin yerinize başka birisinin bu şifreleri almasının önüne geçilmesi için de önem arz etmektedir.Bunun yanı sıra, ofis ve şube sistemleri ile gerekli tecrübeli personele ve yeterli iletişim altyapısına sahip olan PTT, pek çok kamu kurumuna ve özel firmaya da benzeri hizmetler sunmaktadır.15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancılar üzerinde T.C kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğini (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz ederek şahsen ya da vekaleti olan kişi aracılığıyla (vekalette "e-Devlet Şifresi almaya yetki olduğuna dair ibare bulunmalıdır)başvuru yaptığında PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerinden e-Devlet kapısı şifrelerini alabilirler. Bunun yanı sıra mahkeme kararıyla kendine vasi tayin edilmiş kişiler vasileri aracılığıyla e-Devlet Kapısı şifresi temin edebilirler. Bu durumlar harici başkaları adına şifre alımı mümkün değildir.PTT müdürlükleri veya yetkili şubelerinden T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin ibrazı ile şahsen başvuru yaparak e-Devlet kapısı şifresi iptal ettirilebilir. Vekalet ya da vesayet durumlarında şifre alımında uygulanan kurallar şifre iptalinde de geçerli olmaktadır.Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.Şifre için herhangi bir yıllık ücret söz konusu değildir. Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur. Ancak, unutma ve kaybolma durumlarında online şifre yenileme hizmetinden yararlanmak yerine PTT'den yeni şifre zarfı alınıyorsa bu ücretin tekrar ödenmesi gerekmektedir.Bu ücret, e-Devlet Kapısına gelir olarak kaydedilmemekte, işlem masrafı olarak PTT tarafından tahsil edilmektedir.e-Devlet Kapısı şifresi PTT'den ilk alındığında işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. Bu işlem masrafı dışında herhangi bir yıllık ücret ödenmesi söz konusu değildir.Elektronik imza (e-imza), elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. 5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir. e-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi yapılır.Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/e-imza-Elektronik-Sertifika-Hizmet-Saglayicilari adresinden ulaşabilirsiniz.Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir. Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.Applet, bir tarayıcı içerisinde çalışan program parçasıdır. Bir internet sayfasında bir imaj veya tablo gibi belli bir dikdörtgen içerisinde çalışır ve programlamayla yapılabilecek birçok işlemi gerçekleştirebilir. İndirildiği makineye bağlanıp veri alış verişinde bulunabilir, kullanıcıyla etkileşimli olarak çalışabilir. E-İmza appleti elektronik imzalama işleminin gerçekleştirildiği applettir.Java runtime environment (JRE) 1.6 veya üzeri sürümlerWeb tarayıcısı: Internet explorer 6 veya üzeri, Firefox 2 veya üzeriİşletim sistemi: Windows 2000/2003/XP/Vista, Linux, Macosx, Solaris SparcTC sınırları içinde geçerli elektronik imza sertifikasıKullanım Öncesi Gereklilikler Nelerdir?Elektronik imzanızı çalıştırmak için;Desteklenen yapılandırma (üstteki madde) sağlanmalıdır.Akıllı kart okuyucu sürücüsü imzalama işleminin gerçekleştirileceği bilgisayarda yüklü olmalıdır.Akıllı kart sürücüsü imzalama işleminin gerçekleştirileceği bilgisayarda yüklü olmalıdır.Sertifika sağlayıcı firma tarafından sağlanan programlar aracılığı ile akıllı karta giriş yapılabilmelidir.İşletim sistemine göre, gerekli olan kütüphane, sistem dizinine yüklenmelidir. Windows işletim sistemi için gerekli kütüphane applet içerisinde mevcuttur.Cep telefonu ve GSM SIM kart kullanılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işlemi yapılmasına imk,n sağlayan uygulamadır.Mobil İmzayı Nereden Alabilirim?Mobil elektronik imza GSM işletmecileri tarafından sunulan bir hizmettir. Bu hizmeti sunan Avea, Turkcell veya Vodafone'a başvurarak mobil imza edinebilirsiniz. e-Devlet Kapısı şu an Avea, Turkcell ve Vodafone mobil imzaları ile entegre çalışmaktadır.Adım 1: Giriş menüsünden "mobil imza ile giriş" seçeneğini seçiniz.Adım 2: Gelen ekranda TC Kimlik No ve Mobil imza aboneliğiniz bulunan GSM numaranızı giriniz ve "Gönder" tuşuna basınız.Adım 3: Bilgisayar ekranında sözleşmeyle beraber imza metninin özeti açılırken, cep telefonunuza da imza metninin özeti gelir. Ekrandaki imza metni özeti ile cep telefonunuza gelen metin aynı olmalıdır. Bu durumda ekrandan sözleşmeyi okuyup cep telefonunuzla imzalayabilirsiniz. Mobil imza ile girişten vazgeçerseniz ekrandaki iptal düğmesini kullanarak ana sayfaya dönebilirsiniz.Adım 4: Cep telefonunuza gelen imza metni özetini imzaladıktan sonra ekrandaki işleme devam tuşuna basarak giriş işlemini tamamlayınız.MSB'nin hizmetine http://msb.gov.tr/Personel/SehitleriListele adresinden ulaşılıyor.