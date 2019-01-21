MS Hastalığı nedir? MS hastalığının tedavisi nasıldır? MS hastalığı belirtileri neler?

Son günlerde en çok konuşulan hastalıklardan biri olan MS Hastalığı hakkında bilgileri haberimizde derledik. Peki bu hastalığın belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl yapılır? İşte Mitomani hakkında tüm detaylar...Genellikle kol ve bacaklarda güçsüzlük, karıncalanma, uyuşma gibi belirtilere sahip olan MS Hastalığı, dünyada çok nadir görülen rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. 4 farklı şekilde ortaya çıkabilen bu hastalığın kesin bir çözümü henüz bulunamamıştır.Beyin ve omuriliği olumsuz yönde etkileyen Multipl Skleroz'un gençlerde özürlülüğe de yol açabilen en önemli sinir sistemi hastalıklarından biri olduğunu dile getiren Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Göksel Somay ; 'İskoçya, İskandinavya ve Kuzey Avrupa ülkelerinde daha yaygın görülen bu hastalık tüm dünyada yaklaşık 1 milyon kişiyi etkilemektedir. Hastalığın görülme sıklığı 100 binde 2-200 arasındadır. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmese de yapılan çalışmalar bağışıklık sistemini etkileyerek hastalık belirtilerinin ortaya çıktığını göstermiştir. Vücudun kendi bağışıklık sistemi, beyin, omurilik ve göz sinirlerinin sinir liflerini çevreleyen dokulara saldırır; beyin ve omurilikte sinir liflerini çevreleyen miyelin kılıfını etkiler. Hasarlı alanlarda sertleşmiş dokular oluşturarak ataklarla veya ilerleyici olarak seyreder. Ayrıca genetik faktörler ve enfeksiyon başta olmak üzere çevresel faktörler de hastalığın gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarındaki artış ve nem de hastalığın belirtilerini kötüleştirebilir' diye konuştu.Hastalığın kesin bir tedavisi olmamakla birlikte atak tedavisi ile atak sırasında ortaya çıkan nörolojik bulguların düzeltilmesi, atakların önlenmesi, oluşan özürlülüklerin giderilmesi, rehabilitasyon ve destekleyici tedaviler şeklinde tedaviler yapılmaktadır. Atak döneminde yüksek doz kortizon tedavisi 3-10 gün süreyle uygulanabilir. Atağın sıklığı ve şiddetine göre tedavi içerikleri değişir. Sadece belirtiler ortaya çıktığında kas gevşeticiler, nöropatik ağrı tedavisi, mesane problemleri için tedavi, antidepresanlar kullanılır. Kaslarda aşırı kasılma ve bazı mesane problemleri gibi MS belirtilerinin tedavisinde botulinum toksini (Botox) kullanılabilir. İlaç tedavisinin yanı sıra gerekli durumlarda fizyoterapi yapılması çok faydalıdır. Hastaya özgü egzersizlerin düzenli ve programlı uygulanması sağlanmalıdır. MS'li çoğu hastanın normal veya normale yakın bir ömür yaşadığını unutmamak gerekir. Kronik bir süreç olsa da uygun tedavilerin zamanında uygulanması, rehabilitasyon yaklaşımları ile maksimum düzeyde fayda sağlanır.Birçok göze ait hastalıkta görülse de görüntülerin üst üste oturması, çift görme, bulanık görme ve görüntülerin kayması gibi işaretler MS hastalığı belirtisi olabilir. Bu belirtiler olan bir kişi öncelikle göz hekimine başvurmalı daha sonra ms hastalığı için araştırmaya girmelidir. El becerisinde kayıp, güçsüzlük ve uyuşma da MS hastalığı belirtisi olabilir Diğer bir MS hastalığı belirtisi ise düzgün yürüyememe ve dengesizlik.– Multipl skleroz, merkezi sinir sistemini etkiler.– Tanı genellikle 20 ve 50 yaşları arasında konur.– Hastalığın nasıl ilerleyeceğini tahmin etmek imkansızdır.– Hafif semptomlar arasında karıncalanma ve uyuşma bulunur, ancak şiddetli vakalarda görme kaybı ve felç olabilir.– Tedavisi yoktur, ancak tedavi semptomları hafifletebilir ve kişinin günlük yaşamını sürdürmesine yardımcı olabilir.