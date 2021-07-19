Mpanzu, Hatayspor'un radarına girdi

Luton Town'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Pelly-Ruddock Mpanzu'yu renklerine bağlamak için çalışmalara başlayan Bordo-Beyazlı yönetim, tecrübeli futbolcuyu transfer etmenin yollarını arıyor.



Takımıyla bir yıllık opsiyonlu sözleşmesi bulunan Mpanzu'nun, kariyerine yeni bir takımda devam etmek istediği öğrenilirken 27 yaşındaki futbolcu için İngiliz takımları Middlesbrough ve Blackburn Rovers takımları da devreye girdiği öğrenildi.



ADA BASINI YAZDI



Avrupa basını da Kongolu oyuncunun Hatayspor'la görüştüğünü doğruladı. Mpanzu'nun transferine ilişkin İngiliz haber sitelerinde çıkan haberlerde "Luton Town ile henüz sözleşmesi biten Kongolu orta saha oyuncusu Pelly Mpanzu, Türk kulübü Hatayspor ile görüşüyor. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Middlesbrough ve Blackburn Rovers da Leopar'ımızın profiliyle ilgileniyor. Pelly'nin artık bir seçeneği var" ifadelerine yer verildi.



PELLY-RUDDOCK MPANZU KİMDİR?



Pelly-Ruddock Mpanzu 22 Mart 1994 tarihinde Londra'da doğdu. 27 yaşınaki oyuncu futbola FC Boreham Wood'da başlayıp West Ham United alt yapısına transfer oldu. Yetenekli oyuncu buradan U21 kategorisinde mücadele edip daha önce bir sene kiralık forma giydiği Luton Town'a imza attı. 2014 yılının ocak ayından itibaren Luton Town'da oynayan Mpanzu bu kulüpte 295 maça çıktı ve takımına 19 gol ve 31 asistlik bir katkı sağladı.



Kaynak: Hatay Söz



