  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA
  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 70 imza...
  •  
    Fatih Terim, yönetime
    tam 4 forvet ismi verdi!
  •  
    F.Bahçe'nin eski yıldızı Süper Lig'e mi dönüyor?
  •  
    'G.Saray onunla anlaştı, son tarih, saat, rakam'

Moussa Sow transferi resmen açıklandı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Moussa Sow, TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'e imza attı

Kaynak: Sporx.com
Moussa Sow transferi resmen açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2019 10:08
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Moussa Sow, TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'e transfer oldu

Gazişehir Gaziantep, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "HELE BAKIN KİM GELMİŞ" paylaşımı ile Sow transferini resmen duyurdu

Senegalli golcü, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Shabab Dubai takımında forma giyiyordu. Kulüp yetkilileri, daha önce Fenerbahçe forması da giyen 33 yaşındaki golcünün Gaziantep'e geldiğini ve gün içerisinde resmi sözleşmeyi imzalamasının beklendiğini kaydetti. 


  Gazişehir Gaziantep, Moussa Sow transferini bu video ile duyurdu;

   🔴⚫ HELE BAKIN KİM GELMİŞ! pic.twitter.com/KpUQpnw6UY

    — Sporx (@sporx) 28 Ocak 2019


    Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın

3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için