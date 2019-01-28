Moussa Sow transferi resmen açıklandı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Moussa Sow, TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'e transfer olduGazişehir Gaziantep, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "HELE BAKIN KİM GELMİŞ" paylaşımı ile Sow transferini resmen duyurduSenegalli golcü, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Shabab Dubai takımında forma giyiyordu. Kulüp yetkilileri, daha önce Fenerbahçe forması da giyen 33 yaşındaki golcünün Gaziantep'e geldiğini ve gün içerisinde resmi sözleşmeyi imzalamasının beklendiğini kaydetti.



Gazişehir Gaziantep, Moussa Sow transferini bu video ile duyurdu;



🔴⚫ HELE BAKIN KİM GELMİŞ! pic.twitter.com/KpUQpnw6UY



— Sporx (@sporx) 28 Ocak 2019





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