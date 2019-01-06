  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Moussa Sow, Süper Lig ekibine önerildi

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde gösterdiği performansla Türk futbolunda adından söz ettiren Moussa Sow, bu kez Süper Lig'de sürpriz bir takıma önerildi.

Moussa Sow, Süper Lig ekibine önerildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2019 14:33
Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Moussa Sow, menacerler aracılığıyla Çaykur Rizespor'a önerildi. Ancak Karadeniz ekibinin hocası Okan Buruk net bir şekilde bu öneriyi reddetti.

Geçen sezonki Bursa döneminde sakatlıklardan dolayı forma giyemeyen ve kulüpsüz olan Sow'un takıma katkı sağlamayacağını söyleyen Okan Buruk, 32 yaşındaki forveti istemedi.

Öte yandan Fenerbahçe'de önerilen Moussa Sow için Ersun Yanal olumsuz karar verdi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için