Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Moussa Sow, menacerler aracılığıyla Çaykur Rizespor'a önerildi. Ancak Karadeniz ekibinin hocası Okan Buruk net bir şekilde bu öneriyi reddetti.Geçen sezonki Bursa döneminde sakatlıklardan dolayı forma giyemeyen ve kulüpsüz olan Sow'un takıma katkı sağlamayacağını söyleyen Okan Buruk, 32 yaşındaki forveti istemedi.Öte yandan Fenerbahçe'de önerilen Moussa Sow için Ersun Yanal olumsuz karar verdi.