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Moussa Sow kendine kulüp arıyor

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Moussa Sow Al Ahli'den ayrıldı, kendisine kulüp arıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Moussa Sow kendine kulüp arıyor
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04 Ocak 2019 03:00
Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve son olarak Al Ahli'den kiralık Shabab Dubai'de görev yapan Moussa Sow, kendine takım arıyor.

32 yaşındaki golcü oyuncu Sow'un Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ahli ile sözleşmesi sona erdi. Fransız basınında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki Senegalli'ye Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'den talipler var.

Haberde Sow'un, henüz futbolu bırakmayı düşünmediği ve sezonun ikinci yarısında bir takımda oynamak istediği de belirtildi.

Moussa Sow, Fransa'da daha önce Amiens, Sedan, Rennes ve Lille formaları giymişti.



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