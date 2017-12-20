Moussa Sow için sürpriz Bursaspor iddiası!

'u transfer edecek mi? Bursa.com sitesinin iddiasına göre Senegalli milli futbolcu Moussa Sow'un menajeri Özlüce Tesisleri'nde Başkanveile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriği hakkında bir bilgi verilmezken Moussa Sow'un Jires Kembo Ekoko ile Ricardo Faty'le çok yakın arkadaş olduğu ve bu iki futbolcunun Bursaspor'da forma giymesi nedeniyle golcü oyuncunun yeşil-beyazlı takımda forma giymeyi istediği öğrenildi.Al Ahli takımında forma giyen Sow'un kulübü ile 2019 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. 31 yaşındaki oyuncu, sözleşmesini feshederek transferini bonservis bedeli olmadan gerçekleştirmeyi planlıyor.