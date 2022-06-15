Moussa Sissoko, Fenerbahçe'ye önerildi

Fenerbahçe, Jorge Jesus önderliğinde transfer çalışmalarını sürdürürken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Moussa Sissoko, Fenerbahçe'ye önerildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Haziran 2022 10:01
Orta saha arayışındaki Fenerbahçe'nin İngiltere'den teklif aldığı ortaya çıktı.

Watford ile Premier Lig'den düşen Moussa Sissoko, menajerler tarafından sarı- lacivertli ekibe önerildi.

Fransız yıldız, daha önce de Kanarya'nın gündemine gelmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti. Sissoko, 5 sene Tottenham forması giydikten sonra geçen sezonun başında 3.5 milyon Euro'ya Watford'a gitti.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, takımı ligden düştükten sonra ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe Yönetimi, Fransız yıldızın şartlarını öğrendikten sonra Jorge Jesus'a sunacak.

Portekizli hocanın yanıtına göre girişimler başlayacak.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ