Moussa Sissoko, Fenerbahçe'ye önerildi

Orta saha arayışındaki Fenerbahçe'nin İngiltere'den teklif aldığı ortaya çıktı.Watford ile Premier Lig'den düşen, menajerler tarafından sarı- lacivertli ekibe önerildi.Fransız yıldız, daha önce de Kanarya'nın gündemine gelmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti. Sissoko, 5 sene Tottenham forması giydikten sonra geçen sezonun başında 3.5 milyon Euro'ya Watford'a gitti.Tecrübeli orta saha oyuncusu, takımı ligden düştükten sonra ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe Yönetimi, Fransız yıldızın şartlarını öğrendikten sonra Jorge Jesus'a sunacak.Portekizli hocanın yanıtına göre girişimler başlayacak.