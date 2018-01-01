Mousesports & oskar adım adım ilerliyor

Tomáš "oskar" Šťastný liderliğinde mousesports, tüm CS:GO dünyasını etkilemeye devam ediyor. StarLadder i-League Sezon 4'te gruptan çıkarak onlardan beklenilen hedefe ulaşmış görünen Avrupa karması takım, çeyrek finalde Kenny "kennyS" Schrub, Richard "shox" Papillon, Dan "apEX" Madesclaire gibi yıldız isimlerden kurulu G2 Esports'u 2-0 gibi net bir skorla geçmeyi başardı. Mücadele G2'nun seçimi Inferno haritasında başladı. İlk yarısı dengeli geçen harita, ikinci yarıda mousesports'un T tarafına geçmesiyle bir anda tek taraflı hale geldi. oskar ve arkadaşları ikinci yarıda sadece bir raunt kaybetti ve haritayı 16-7 ile kazandı.



İkinci harita ise Mirage'dı. Kusursuza yakın CT performansı mousesports'a devre arasında 11-4'lük üstünlük verdi. İkinci yarıda G2 maçı dengelese de mousesports kendilerine gereken beş raundu kazanmayı bildi ve haritayı 16-11'lik skor ile kapattı. G2 turnuvadan hedeflerine ulaşamadan elenirken mousesports yarı finalde Liquid'in rakibi oldu.



Kiev'deki diğer yarı final maçı ise FaZe ile Astralis - Na'Vi maçının galibi arasında oynanacak.