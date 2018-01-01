Mousesports güle oynaya finale
StarLadder i-League'de finalin ilk tarafı belli oldu.
İlk yarı final mücadelesinde taraflar Team Liquid ve Mousesports takımlarıydı. Kendi seçimi olan ilk harita Mirage'ye Avrupalı ekip çok hızlı bir giriş yaptı. Miikka "suNny" Kemppi ve Tomas "oskar" Stastny ikilisinin güzel performanslarıyla, özellikle suNny'nin 3 kill retake oyunu, Mousesports takımı Amerikalıları ipe dizdi desek yanlış olmaz. Hızlı bir şekilde 11-4 geçilen ilk yarıdan sonra haritanın kalan kısmında da rakibine fazla şans tanımayan Mouz, Mirage'yi 16-7 kapattı.
İkinci harita olan Cobblestone'da ise ilk haritanın tam tersi bir durum ortaya çıktı. Mouz'da AWP oyuncusu Chris "chrisJ" de Jong başta olmak üzere neredeyse bütün oyuncuların Liquid tarafından ekarte edilmesiyle Cobble'da Liquid adeta antrenman maçı yaptı. 15-0, yanlış görmediniz, skorla biten ilk yarının ardından tabanca ve anti-eco rauntlarını kazanması dışında Mouz bu haritada hiçbir şey yapamadı. 16-4 ile seriye eşitlik geldi ve son haritaya geçildi. Bu haritaya da damga vuran Jonathan "EliGE" Jablonowski'nin 4 kill rauntlarıydı.
Son harita olan Train'de ise yine rüzgar tersine döndü. Bu kez yine Avrupalılar maça çok etkili başladılar. Silah çektiği rauntlarda bir türlü kötü gidişi durduramayan Liquid oyuncuları bomba alanlarına girmekte dahi zorlandı. Mousesports'un 8. rauntu bulmasıyla geç açılan Amerikalı ekip bu noktadan sonra işleri biraz toparladı ve ilk yarı 8-7 son buldu. Fakat aynı başarıyı Liquid ikinci yarıda gerçekleştiremeyince harita da maç da final bileti de Mousesports'a gitti. (16-9)
Bu skorla i-League StarSeries 4. Sezonunda ilk finalistimiz Mousesports oldu. Diğer yarı final maçı Natus Vincere – FaZe Clan mücadelesinin kazananı da Mousesports'un yarınki büyük finalde rakibi olmuş olacak. Kaybeden takımlar ise üçüncülük maçında buluşacaklar. NaVi – FaZe mücadelesi de şu dakikalarda sürmekte.
Yazar: Mert "Xaqrons" Ünal - @sporXaqrons
İkinci harita olan Cobblestone'da ise ilk haritanın tam tersi bir durum ortaya çıktı. Mouz'da AWP oyuncusu Chris "chrisJ" de Jong başta olmak üzere neredeyse bütün oyuncuların Liquid tarafından ekarte edilmesiyle Cobble'da Liquid adeta antrenman maçı yaptı. 15-0, yanlış görmediniz, skorla biten ilk yarının ardından tabanca ve anti-eco rauntlarını kazanması dışında Mouz bu haritada hiçbir şey yapamadı. 16-4 ile seriye eşitlik geldi ve son haritaya geçildi. Bu haritaya da damga vuran Jonathan "EliGE" Jablonowski'nin 4 kill rauntlarıydı.
Son harita olan Train'de ise yine rüzgar tersine döndü. Bu kez yine Avrupalılar maça çok etkili başladılar. Silah çektiği rauntlarda bir türlü kötü gidişi durduramayan Liquid oyuncuları bomba alanlarına girmekte dahi zorlandı. Mousesports'un 8. rauntu bulmasıyla geç açılan Amerikalı ekip bu noktadan sonra işleri biraz toparladı ve ilk yarı 8-7 son buldu. Fakat aynı başarıyı Liquid ikinci yarıda gerçekleştiremeyince harita da maç da final bileti de Mousesports'a gitti. (16-9)
Bu skorla i-League StarSeries 4. Sezonunda ilk finalistimiz Mousesports oldu. Diğer yarı final maçı Natus Vincere – FaZe Clan mücadelesinin kazananı da Mousesports'un yarınki büyük finalde rakibi olmuş olacak. Kaybeden takımlar ise üçüncülük maçında buluşacaklar. NaVi – FaZe mücadelesi de şu dakikalarda sürmekte.
Yazar: Mert "Xaqrons" Ünal - @sporXaqrons
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