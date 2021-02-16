Mourinho'nun tazminatı 40 milyon euro

İyi başladığı Tottenham kariyerinde düşüşe geçen Jose Mourinho'nun görevine son verilmesi halinde alacağı tazminat ortaya çıktı.



İngiliz basınının haberlerine göre Mourinho'nun görevine son verilmesi halinde 40 milyon euro tazminat alacağı iddia edildi. Sözleşmesinde yıllık 17,5 milyon euroluk kazancı görünen Portekizli teknik adam ligin en yüksek maaşlarından birine sahip.



Son 5 Premier Lig maçında 4 mağlubiyet alarak 24. hafta sonunda 1 maçı eksik olarak 9. sırada yer elan Tottenham, Şampiyonlar Ligi bileti alacak ilk 4 sıraya ise 6 ouan geride bulunuyor.



