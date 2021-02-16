Mourinho'nun tazminatı 40 milyon euro

İngiliz basınının iddiasına göre Premier Lig'in 9. sırasındaki Tottenham, eğer Jose Mourinho'yu gönderirse 40 milyon euroya yakın tazminat ödeyecek

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mourinho'nun tazminatı 40 milyon euro
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16 Şubat 2021 02:53
İyi başladığı Tottenham kariyerinde düşüşe geçen Jose Mourinho'nun görevine son verilmesi halinde alacağı tazminat ortaya çıktı.

İngiliz basınının haberlerine göre Mourinho'nun görevine son verilmesi halinde 40 milyon euro tazminat alacağı iddia edildi. Sözleşmesinde yıllık 17,5 milyon euroluk kazancı görünen Portekizli teknik adam ligin en yüksek maaşlarından birine sahip.

Son 5 Premier Lig maçında 4 mağlubiyet alarak 24. hafta sonunda 1 maçı eksik olarak 9. sırada yer elan Tottenham, Şampiyonlar Ligi bileti alacak ilk 4 sıraya ise 6 ouan geride bulunuyor.



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