Mourinho'nun dev transfer hedefine veto! 75 milyon euro...

Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho'nun İnter'ın yıldız savunmacısı Milan Skriniar'a transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.La Gazetta Dello Sport'un haberinde yer alan habere göre Slovak futbolcu için Kırmızı-Şeytanlar 75 milyon euroluk teklif yaptı ancak bu teklif İtalyan devi tarafından kabul görmedi.Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Barcelona'nın da Skriniar için devrede olduğu Manchester yetkililerine bildirildi.Milan Skriniar, bu sezon Inter forması ile 10 karşılaşmada forma giyerken gol ve asist yapma başarısı gösteremedi.