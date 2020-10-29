Mourinho'dan şok yenilgi açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Antwerp takımına yenilen Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho maç sonu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Portekizli menajer paylaşımında kötü oynadıklarını kabul ederken, "Kötü performanslar kötü sonuçları hak ederik. Umarım takım otobüsündeki herkes benim kadar üzülüyordur. Yarın 11'de antrenman var" sözlerini kullandı.



Mourinho maç sonu basın toplantısında ise yenilgiyi şu sözlerle değerlendirdi:



"KADROYU BELİRLEMEM ARTIK DAHA KOLAY"



"11'i tamamen değiştirmek istemiştim. İlk yarıda kötü gidişi durdurmaya çalıştım ama yeterli olmadı. İkinci yarıda gelişme gösterdik. İyi olan taraf kazandı, kötü olan takım kaybetti. Oyuncuların hepsinin şansı hak ettiğini düşünürüm. Büyük bir kadromuz var. Futbolcuların şansı yakalamak ve daha fazlasını isteme fırsatı var var. Bu geceden sonra takım seçimlerin artık daha kolay olacak"



