Manchester United'ın Portekizli menajeri Jose Mourinho, Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'ya göndermede bulundu.
Mourinho, geçtiğimiz günlerde Premier Lig şampiyonluğunun Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan daha önemli olduğunu dile getiren Pep Guardiola'ya ilginç bir yanıt verdi.
"HEPİMİZ KAZANDIĞIMIZ KUPAYI..."
Konu hakkında açıklama yapan Guardiola, "Sanırım hepimiz kazandığımız kupanın en önemlisi olduğunu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.
Pep Guardiola açıklamalarını "Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımda benim için en önemli kupaydı. Ligleri kazanınca da onlar en önemlisi oldu. Bir şey kazanmadığımda ise kazanmanın çok önemli olmadığını söylüyorum" şeklinde sürdürdü.
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Mourinho, geçtiğimiz günlerde Premier Lig şampiyonluğunun Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan daha önemli olduğunu dile getiren Pep Guardiola'ya ilginç bir yanıt verdi.
"HEPİMİZ KAZANDIĞIMIZ KUPAYI..."
Konu hakkında açıklama yapan Guardiola, "Sanırım hepimiz kazandığımız kupanın en önemlisi olduğunu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.
Pep Guardiola açıklamalarını "Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımda benim için en önemli kupaydı. Ligleri kazanınca da onlar en önemlisi oldu. Bir şey kazanmadığımda ise kazanmanın çok önemli olmadığını söylüyorum" şeklinde sürdürdü.
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