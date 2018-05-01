  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

Mourinho'dan Pep Guardiola'ya yanıt!

Jose Mourinho, Premier Lig şampiyonluğunun Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan daha önemli olduğunu söyleyen Pep Guardiola'ya yanıt verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mourinho'dan Pep Guardiola'ya yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2018 04:43
Manchester United'ın Portekizli menajeri Jose Mourinho, Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'ya göndermede bulundu.

Mourinho, geçtiğimiz günlerde Premier Lig şampiyonluğunun Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan daha önemli olduğunu dile getiren Pep Guardiola'ya ilginç bir yanıt verdi.

"HEPİMİZ KAZANDIĞIMIZ KUPAYI..."

Konu hakkında açıklama yapan Guardiola, "Sanırım hepimiz kazandığımız kupanın en önemlisi olduğunu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola açıklamalarını "Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımda benim için en önemli kupaydı. Ligleri kazanınca da onlar en önemlisi oldu. Bir şey kazanmadığımda ise kazanmanın çok önemli olmadığını söylüyorum" şeklinde sürdürdü.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için