Portekizli menajeri, Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan edenteknik direktörügöndermede bulundu.Mourinho, geçtiğimiz günlerde Premier Lig şampiyonluğunun Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan daha önemli olduğunu dile getiren Pep Guardiola'ya ilginç bir yanıt verdi.Konu hakkında açıklama yapan Guardiola, "Sanırım hepimiz kazandığımız kupanın en önemlisi olduğunu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.Pep Guardiola açıklamalarını "Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımda benim için en önemli kupaydı. Ligleri kazanınca da onlar en önemlisi oldu. Bir şey kazanmadığımda ise kazanmanın çok önemli olmadığını söylüyorum" şeklinde sürdürdü.