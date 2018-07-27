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Mourinho'dan Klopp'a transfer göndermesi!

Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'a transfer göndermesinde bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mourinho'dan Klopp'a transfer göndermesi!
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27 Temmuz 2018 20:52
Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, yaptığı transferler ile dikkat çeken Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

''KLOPP'UN AÇIKLAMALARI BENİ GÜLDÜRÜYOR''

Mourinho, Alman teknik adam hakkında ''Klopp'un para harcama ile ilgili önceki açıklamaları beni güldürüyor. Fikrini değiştirmesi bana komik geliyor. Paran varsa önemli olan iyi yatırım yapmaktır ve iyi oyuncular aldılar. Onlar için mutluyum.'' sözlerini kullandı.

''EN BÜYÜK HEDEFİM MOURINHO'YU GÜLDÜRMEK''

Jürgen Klopp ise Mourinho'ya cevap olarak ''Hayatımdaki en büyük hedeflerimden biri Mourinho'yu güldürmek. Çok sık olmuyor bu. Onun söyledikleriyle bir problemim yok, özgür bir dünyadayız, istediğini söyleyebilir. Bizim transferleriz onu mutlu ettiyse, bu güzel.'' şeklinde konuştu.



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