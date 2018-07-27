Mourinho'dan Klopp'a transfer göndermesi!

Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü, yaptığı transferler ile dikkat çeken Liverpool'un teknik direktörühakkında ilginç açıklamalarda bulundu.Mourinho, Alman teknik adam hakkında ''Klopp'un para harcama ile ilgili önceki açıklamaları beni güldürüyor. Fikrini değiştirmesi bana komik geliyor. Paran varsa önemli olan iyi yatırım yapmaktır ve iyi oyuncular aldılar. Onlar için mutluyum.'' sözlerini kullandı.Jürgen Klopp ise Mourinho'ya cevap olarak ''Hayatımdaki en büyük hedeflerimden biri Mourinho'yu güldürmek. Çok sık olmuyor bu. Onun söyledikleriyle bir problemim yok, özgür bir dünyadayız, istediğini söyleyebilir. Bizim transferleriz onu mutlu ettiyse, bu güzel.'' şeklinde konuştu.