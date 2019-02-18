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Mourinho'dan Fransa Ligue 1'e yeşil ışık!

Manchester United'da görevine son verilen Jose Mourinho, Fransa'da takım çalıştırmak istediğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mourinho'dan Fransa Ligue 1'e yeşil ışık!
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18 Şubat 2019 02:04
Manchester United'ın görevine son verdiği teknik direktörü Jose Mourinho, kariyerine Fransa Ligue 1'de devam edebileceğini söyledi.

"FRANSA HARİKA OLUR"

Fransa basınına konuşan Mourinho, "Fransa Ligue 1'de bir takım çalıştıracağımı hayal edebiliyorum. Zaten 4 ülkede çalıştım. Farklı kültürleri tanımayı, öğrenmeyi seviyorum. Yeni bir ligde çalışmak benim için harika bir deneyim olur." dedi.

"PREMIER LİG İZLEMİYORUM"

Mourinho, "Manchester United-PSG maçını izlediniz mi?" sorusuna "İzlemedim. Zaman zaman Manchester United maçlarını izliyorum ancak diğer ligleri izlemeyi daha çok tercih ediyorum. Premier Lig'de oynayan her oyuncuyu tanıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Portekizli teknik adam sözlerini "Şu an sakinim. Ailem ve arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Futbola geri dönmeyi umuyorum" ifadeleriyle tamamladı.

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