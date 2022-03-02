Mourinho'ya vergi müjdesi

Daha önce İspanya'da 881 bin 368 bin avroluk vergi cezasına çarptırılan tecrübeli teknik adam Jose Mourinho'ya iyi haberler geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mourinho'ya vergi müjdesi
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02 Mart 2022 16:50
İspanya'da Ulusal Mahkeme, teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid'i çalıştırdığı döneme (2010-2012) ait olan vergi borcunun 571 bin 73 avroluk kısmını iptal etti.

Mahkeme, Mourinho'ya gelir vergisiyle bağlantılı olarak 2018 yılında verilen para cezasını kısmi iptal etme kararı aldı.

Şu anda İtalya'nın Roma takımını çalıştıran Portekizli teknik adamın yaptığı itirazı kabul eden mahkeme, 881 bin 368 bin avroluk vergi cezasının 571 bin 73 avroluk kısmının iptal edildiğini açıkladı.

Ulusal Mahkeme'nin kararının Yüksek Mahkeme'ye itiraz hakkı saklı bulunuyor.

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