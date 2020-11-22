Mourinho ve Guardiola'dan maç sonu

Tottenham ile Manchester City'nin karşı karşıya geldiği ve Mourinho yönetimindeki Londra ekibinin 2-0 kazandığı maçın ardından iki menajer maçı değerlendirdi.



Kazanan tarafta olan Mourinho Manchester City'i yenerek zirveye yerleşmeleri konusunda, "İnsanlar buraya kadar çıkmamızı bekleniyordu. Zirvede olmak iyi hissettiriyor. Leicester kazanırsa yine ikinci olacağız bu hiç önemli değil. Çünkü biz şampiyonluk için değil, her maçı kazanmak için oynuyoruz" diye konuştu.



Mourinho Tottenham'ın başına geçtikten 1 sezon sonra zirveye oynayan bir ekip olmaktan dolayı memnun olduğunu söylerken gece 'melek' gibi uyuyacağını söyledi.



"MOURINHO'NUN TAKIMLARI BÖYLEDİR, 3 ŞUTTA 2 GOL"



Manchester City menajeri Pep Guardiola ise Mourinho'nun takımlarının bu tip cezaları kesen bir yapıda olduğunu söyleyerek maçla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:



"Mourinho'nun takımları böyledir, hata yaparsanız sizi cezalandırırlar. Maçı daha iyi oynayabilirdik. Sezon başından beri oynadığımız gibi oynadık. O kadar derin savunma yaptılar ki 6 kişi sadece savunma yaptı. 3 şutta 2 gol yedik. Skoru alma konusunda toparlanacağız"



