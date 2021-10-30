Mourinho United'ın iki yıldızını istiyor

Savunmada ciddi sıkıntılar çeken İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Ocak ayında Manchester United'ın iki yıldızı Victor Lindelöf ve Diogo Dalot'a imza attırmak için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mourinho United'ın iki yıldızını istiyor
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30 Ekim 2021 14:32
Jose Mourinho, Roma'yı eski günlerine döndürmek için Manchester United'ın iki yıldızını kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.

Roma'nın Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo Glimt'e karşı 6-1 mağlup olması savunmanın ciddi sıkıntıları olduğunu gözler önüne serdi.

İtalyan medyasına göre, savunmada sıkıntı yaşayan Roma'ya çare olarak United forması giyen Portekizli sağ bek oyuncusu Diogo Dalot'un transfer edileceği öne sürüldü.

Portekizli oyuncunun İngiltere'de yeteri kadar süre alamadığı için hayal kırıklığına uğradığı ve bu nedenle Old Trafford'dan uzaklaşmak isteyebileceği aktarıldı.

Roma'nın bir diğer yıldız hedefi ise Victor Lindelöf.

Lindelöf, Raphael Varane'nın takıma katılmasıyla Ole Gunnar Solskjaer'in en güçlü 11'inin dışında kaldı.

Bu durum İtalya temsilcisini harekete geçirse de, İngiliz ekibi bu sezon yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle oyuncunun ayrılmasına izin vermeyeceği konuşuluyor.

Yine de, Roma'dan gelen ciddi bir teklif ile transferin önündeki engelin kaldırılabileceği belirtiliyor.


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