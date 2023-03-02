Mourinho, U14 maçında da rahat durmadı

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu kez U14 derbisinde yaptıklarıyla gündemde.



Il Messaggero'da yer alan habere göre, Portekizli çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta oynanan Roma ile Lazio arasındaki U14 derbisini izlemeye gitti.



Lazio, maçta penaltı kazanırken, Mourinho'nun penaltıyı kullanan genç futbolcuyu ıslıkladığı ve onunla alay ettiği belirtildi.



60 yaşındaki teknik adamın ayrıca, Roma'nın 2-1 öne geçmesinin ardından, Romalı oyunculara zaman geçirmelerini ve yere yatmalarını söylediği öne sürüldü.



HAKEM ODASINI BASMIŞTI!



Mourinho, takımının ligde Cremonese ile oynadığı maçtan sonra hakem odasını basmıştı. Kırmızı kart gören deneyimli hoca, bu hareketi nedeniyle 2 maç men cezası almıştı.





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