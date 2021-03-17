Mourinho: 'Tüm oyuncularım milli takıma gitsin isterim'

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, oyuncuların milli takıma gitmesine karşı olmadığını söyledi.



Milli takımda olmanın bir oyuncu için gurur duyulacak bir şey olduğunu belirten Portekizli hoca, "Elimde olsa tüm oyuncularımın milli takımlarına gitmesini isterim. Bu onlar için gurur duyulacak bir şeydir ve aynı zamanda kulüp için de bir artıdır. Ancak seçebilecek olsam oyuncularımın bu arada 3 maç birden oynamasını istemem." ifadelerini kullandı.



Son dönemde yükselişe geçen Tottenham, Premier Lig'de 45 puanla 8. sırada yer alıyor.



