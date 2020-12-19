Mourinho: 'Topla oynama yüzdesine bayılıyorsunuz'

Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, takımının Liverpool'a kaybetmesi sonrası yeniden kariyerinde sıkça karşılaştığı eleştirilerle yeniden baş başa kaldı.



Mourinho, Klopp'un takımının "yenildikleri en iyi takım" olduğunu iddia etti. Liverpool'un maçta yüzde 76 topla oynama oranı yakalaması tartışma konusu oldu.



"KÖTÜ PİŞMİŞ ET GİBİ"



Mourinho konuyla ilgili; "Topla oynama oranlarına bayılıyorsunuz. Genel olarak medya için söylüyorum. İstatistikler yüzde 92 pas başarısı yakalayan bir oyuncunun o topu dibindeki adama verdiğini yazmıyor. Bu rakamlar çoğunlukla harika bir etin kötü pişirilmiş olması gibi. Bana pek bir şey anlatmıyor. Benim için önemli olan yarattığınız şanslar ve attığınız gol sayısı." açıklamasında bulundu.



Hansi Flick'in FIFA yılın teknik direktörü ödülünü alamamasına tepki gösteren Mourinho; "Belki 7 kupa kazansaydı ödülü alabilirdi. Bundesliga, Şampiyonlar Ligi, Almanya Kupası, Avrupa Süper Kupası ve Almanya Süper Kupası olmak üzere sadece 5 tane kazandı. Seneye 2-3 tane daha kupa kazanırsa belki ödülü alabilir." dedi.



