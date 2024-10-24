Mourinho: "Taraftarın mesajıma ihtiyacı yok"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho: 'Taraftarın mesajıma ihtiyacı yok'
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24 Ekim 2024 20:46
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Taraftarların benim mesajıma ihtiyacı yok. Onların aşkı ve tutkusu, benim söyleyeceklerimden büyük. Tabii ki takımın kazanması için yardım edeceklerdir. Kazanmak için savaşacağız. İyi hazırlandık, iyi duygularla buraya geldik kazanmak için." dedi.

Mourinho, ayrıca, "Taktiksel olarak bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Onlar da en iyi şekilde hazırlanmışlardır. Bizim zor bir takvimimiz var. Zor maçlara çıkacağız. Alacağımız her puan artı. Saha içerisinde taktiksel bir savaş olacak ama bunu iyi anlamda söylüyorum." sözlerini sarf etti.

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