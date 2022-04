Mourinho: 'Taraftara, kulübe kendimi borçlu hissediyorum'

Jose Mourinho, Roma'nın Bodo-Glimt'i yenerek UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldiği maç sonrası konuştu.



Portekizli hoca maç sonu yaptığı açıklamada İtalyan takımları arasında Avrupa kupalarında kalan tek takım olduklarını vurgulayarak, "İtalyan takımlarının uzun süredir Avrupa'da iyi gitmemesi üzücü. Avrupa'da İtalya bayrağın taşıyan tek takımın biz olması da üzücü. Oyuncularıma, taraftara ve kulübe borçlu hissediyorum. Her şeyimizi vererek kupaya gitmek istiyoruz" diye konuştu.



Yarı finalde Leicester City'le eşleşmelerini de değerlendiren Mourinho, "Leicester Premier Lig'de yani en büyük ulusal ligde. Çok güçlüler ama her takım için kazanma ihtimali vardır. Bu düşünceyle ve taraftarımızla her şey mümkün olabilir." sözlerini kullandı.





