Mourinho: 'Son 5 maçın şampiyonu biziz, madalya verebilirsiniz'

Tottenham'da Teknik Direktör Jose Mourinho, takımının bu sezonki performansını değerlendirdi. Son maçlardaki başarılarından bahseden Mourinho, takımını esprili bir dille yorumladı.



"MADALYA VEREBİLİRSİNİZ"



Mourinho yaptığı açıklamada; "Ben göreve geldiğimde Tottenham, 14. sıradaydı ve Arsenal'in 3 puan gerisindeydi. Ben geldikten sonraki puan sıralamasında 4. sıradayız. Premier Lig'de 4. sıranın kötü olduğunu düşünüyorsanız, o sizin fikriniz. Son 5 maça baktığınızda 13 puan topladık. Bunun için bana madalya verebilirsiniz." dedi.



Tottenham, son maçlar öncesinde Premier Lig'de 58 puanla 7. sırada yer alıyor.



