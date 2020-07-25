Mourinho: "Son 5 maçın şampiyonu biziz, madalya verebilirsiniz"

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının bu sezonki performansını esprili bir dille yorumladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Mourinho: 'Son 5 maçın şampiyonu biziz, madalya verebilirsiniz'
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25 Temmuz 2020 15:50
Tottenham'da Teknik Direktör Jose Mourinho, takımının bu sezonki performansını değerlendirdi. Son maçlardaki başarılarından bahseden Mourinho, takımını esprili bir dille yorumladı.

"MADALYA VEREBİLİRSİNİZ"

Mourinho yaptığı açıklamada; "Ben göreve geldiğimde Tottenham, 14. sıradaydı ve Arsenal'in 3 puan gerisindeydi. Ben geldikten sonraki puan sıralamasında 4. sıradayız. Premier Lig'de 4. sıranın kötü olduğunu düşünüyorsanız, o sizin fikriniz. Son 5 maça baktığınızda 13 puan topladık. Bunun için bana madalya verebilirsiniz." dedi.

Tottenham, son maçlar öncesinde Premier Lig'de 58 puanla 7. sırada yer alıyor.



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