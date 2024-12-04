Mourinho savunmada Djiku ve Becao'ya dönüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun derbide savunmada Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'ya forma vermesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho savunmada Djiku ve Becao'ya dönüyor
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04 Aralık 2024 11:30
Fenerbahçe, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi maçına odaklandı.

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmayan ve sarı-kırmızılılar ile puan farkını 3'e indiren Jose Mourinho'nun ekibi, Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

SAVUNMA DEĞİŞİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Beşiktaş derbisinde savunmada değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Portekizli teknik adam, sarı kart sınırında yer aldığı için Alexander Djiku'ya Gaziantep FK maçında forma vermemişti. Mourinho'nun Djiku'ya derbide şans vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Djiku'nun savunmadaki partnerinin Rodrigo Becao olması ve Samet Akaydin'in derbide kulübede yer alması bekleniyor.

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