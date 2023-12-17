Mourinho, Renato Sanches'ten özür diledi

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bologna maçında oyunda aldıktan 18 dakika sonra kenara aldığı Renato Sanches'ten özür diledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mourinho, Renato Sanches'ten özür diledi
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17 Aralık 2023 22:59
Bologna'ya deplasmanda 2-0 yenilen Roma'da teknik direktör Jose Mourinho'nun Renato Sanches için maç içinde aldığı karar gündem oldu.

1-0 biten ilk yarının ardından ikinci yarının başında Leonardo Spinazzola'nın yerine Renato Sanches'i alan Jose Mourinho, 64. dakikada Sanches'in yerine Edoarado Bove'yi sahaya sürdü.

Herhangi bir sakatlık yaşamayan Renato Sanches bu değişiklik sonrasında şaşkına dönerken, Mourinho kenara aldığı oyuncusunun yüzüne bile bakmadı.

MAÇ SONU ÖZÜR DİLEDİ

Maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konu hakkında konuşan Jose Mourinho, "Renato'yu 18 dakika içinde oyundan aldığım için gerçekten özür dilerim. Yapmam gerektiğini hissettiğim değişikliğin çok sert bir karar oldu. Bunu kariyerim boyunca sadece 3-4 kez yaptım ancak Renato'dan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Roma'nın sezon başında PSG'den kiraladığı Renato Sanches, bu sezon çıktığı 9 maçta 1 gol kaydetti.

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