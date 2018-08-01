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Mourinho: "Real Madrid, Ronaldo'dan daha büyük"

Manchester United'ın menajeri Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e transferi hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Mourinho: 'Real Madrid, Ronaldo'dan daha büyük'
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01 Ağustos 2018 13:44
Manchester United'ın menajeri Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e transferi hakkında konuştu.

Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının Real Madrid açısından kayıp olduğunu ifade eden Jose, "Cristiano Ronaldo'nun kim, Real Madrid'in de ne olduğunu biliyoruz. Cristiano, Real Madrid için kayıp ancak Real Madrid, dünya üzerinden herhangi bir oyuncudan daha büyük" dedi.

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Lopetegui hakkında da konuşan Jose, "Kendisini 21-22 yıldır tanıyorum, harika bir adam ve harika bir teknik direktör. 2010 yılında Real Madrid'e gideceğimi biliyordum ancak Inter'den ayrılmadım ve Inter'e bir Avrupa şampiyonu olarak devam ettim" şeklinde konuştu.

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