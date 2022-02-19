Mourinho: 'PSG - Real Madrid maçını beğenmedim'

Roma teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Real Madrid maçını beğenmediğini söyledi.



Portekizli menajer basın toplantısında Şampiyonlar Ligi deneyiminde bahsederken, "150'den fazla Şampiyonlar Ligi maçına takımımı hazırladım. Şu anda ağlamıyorum çünkü Şampiyonlar Ligi'nde değil Konferans Ligi'ndeyiz. Nostaljiyi sevmem ama PSG - Real Madrid maçını beğenmedim. Inter - Liverpool maçı iyiydi" sözlerini kullandı.



Roma'da geliştirmeleri gereken bir çok şey olduğunu söyleyen Portekizli menajer, kulübün sahibi Friedkin ailesinin basına yansıyan açıklamalarıyla ilgili de konuştu. Mourinho kulübün sahibi Friedkin ailesiyle ilgili, "Kulübün sahiplerine saygıdan başka bir şey göstermeyecek kadan akıllıyım. İş dünyasında ben onlara kıyasla bir hiçim. Futbol dünyasında yeterince tecrübe kazandım, onlar da beni dinleyecek kadar alçakgönüllüler" diye konuştu.



Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Serie A'da çıktığı 25 maçta 40 puan toplayarak 7. sırada yer alıyor.





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