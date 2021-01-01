Mourinho, Premier Lig'i profesyonel olmamakla suçladı

Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, Fulham maçına saatler kala alınan erteleme kararını eleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Mourinho, Premier Lig'i profesyonel olmamakla suçladı
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01 Ocak 2021 18:26
Tottenham'ın Fulham'la oynaması gereken Premier Lig maçı Fulham'daki vakaların fazlalığı nedeniyle ertelendi. Jose Mourinho, lig yönetiminin karar alma sürecini eleştirdi.

Fulham'la oynanacak maça 3 saat kala erteleme kararı resmileşti. Mourinho, kararın alınış şeklini "profesyonelce" olmaması nedeniyle eleştirdi.

"ÇALIŞMAMIZ HİÇ OLDU"

57 yaşındaki teknik adam açıklamasında; "Bu konu üzerine çok fazla konuşmak istemiyorum. Sadece bunun profesyonelce olmadığını hissettim. Kendimizi hafta boyunca hazırladık ama bütün çalışmamız yok oldu. Maçı oynamayacağımızı bilseydik, antrenman programımızı daha farklı hazırlardık." dedi.

Mourinho açıklamalarının devamında; "Bu sezon özel şartlar altında oynanan özel bir sezon oldu. Sezona bile yanlış başlandı. United ve City ilk haftayı oynamadan geçtiler. Doğru olmayan birçok şey var." sözlerini sarf etti. 

Mourinho'nun Tottenham'ı sıradaki Premier Lig maçına Bielsa'nın Leeds United'ı karşısında çıkacak. 



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