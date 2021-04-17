Mourinho Pogba'ya cevap vermedi

Geçtiğimiz gün Paul Pogba'nın Mourinho için söylediği sözlere Portekizli menajer "ilgilenmiyorum" demekle yetindi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mourinho Pogba'ya cevap vermedi
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17 Nisan 2021 08:57
Tottenham menajeri Jose Mourinho, eski öğrencisi Manchester Unitedlı Paul Pogba'nın kendisi hakkındaki görüşlerini umursamadığını söyledi.

Paul Pogba'nın geçtiğimiz gün SkySports'a verdiği röportajda Mourinho'yu eleştirdiği, "Bazen Mourinho ile iletişimimiz harika olurdu. Ertesi gün ise tam ters şekilde davranabiliyordu. Nedenini açıklayamam çünkü ben bile bilmiyorum" sözlerine Portekizli menajer yanıt verdi. Mourinho Pogba'nın açıklamaları ile hiç ilgilenmediğini belirterek, "Paul Pogba'nın ne dedği umrumda değil demek istiyorum çünkü beni hiç ilgilendirmiyor." diye konuştu.

Pogba ile Mourinho Portekizli hocanın Manchester United'da görev yaptığı 2016-2018 yılları arasında birlikte çalıştı. İkili UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield kupalarını kaldırmıştı.



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