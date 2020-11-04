Mourinho: 'Penaltı için 'zekice' davrananları konuşun!'

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Ludogorets Razgrad ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısında medyaya sert yüklendi.



Portekizli menajer, "Sürekli hakkımızda konuşuyorsunuz. Neden sürekli bizi konuşuyorsunuz? Harry Kane, Brighton maçında topu kontrol etti ve Lallana dikkatsiz bir biçimde gelip onu düşürdü. Neden Kane'i suçlar gibi 'zekice' hareket falan diyorsunuz. Harry Kane zeki biri evet, topu kontrol etti ve gol atmak istedi. Lallana ona faul yaptı. Ben ceza sahası dışında olduğunu düşünmüştüm ama VAR uyarısıyla pozisyon penaltıya döndü. İğneleyici sözler söyleyerek Kane'i niye zan altında bırakıyorsunuz?" dedi.



"LIVERPOOL'U VE CITY'İ KONUŞUN"



"Liverpool'u, Manchester United'ı, Manchester City'i konuşun!" diyerek sözlerini sürdüren Mourinho, "Ligde penaltı almak için 'zekice' hareketler yapanları konuşun. Üfleyince düşenleri konuşun. Harry Kane'i konuşmayın" ifadelerini kullandı.



"BALE İÇİN İYİ KONUŞMUYORLARDI"



Medyaya yüklenmesini sürdüren Mourinho, "Bazı basın mensupları Real Madrid'in internet sitesine, haberlerine bakıtığımı söylüyor. Ben onlara İspanyol medyasını takip ettiğimi söyledim. İspanyollar Gareth Bale hakkında güzel olmayan şeyler söylüyorlardı. Bunu onlara anlatmıştım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



