Mourinho Ozan Kabak'ı Roma'ya istiyor

Bonservisi Bundesliga'dan düşen Schalke'de olan Ozan Kabak'a Mourinho'nun isteğiyle Roma'nın talip olduğu belirtildi.



İtalyan basını tarafından manşetlere taşınan haberlere göre, Chris Smalling'in sakatlığı nedeniyle uzun sayılabilecek bir süre Roma forması giyemeyecek olması Mourinho'yu yeni arayışlara itti. Haberde Portekizli teknik adamın isteğiyle Roma'nın Ozan Kabak'ın transferini gerçekleştirmek için nabız yoklamaya başladığı öne sürüldü.



Ozan Kabak'ın yanı sıra farklı İtalyan ekiplerinin de Ozan'a talip olduğu belirtilirken ayrıca La Liga'dan da taliplilerinin olduğu ifade ediliyor.



Milli oyuncunun bu sezon Bundesliga II'de oynamak istemediği için Schalke'den ayrılmak istediği uzun süredir konuşuluyordu.



Ozan Kabak, geçen sezonun devre arasında Klopp tarafından özellikle istenmiş ve Liverpool'a kiralanarak 'Kırmızılar'ın formasını 13 maçta sırtına geçirmişti.



