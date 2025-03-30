Mourinho'nun yeni düzeni, Fenerbahçe'yi coşturdu!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 3-5-2'lik yeni düzeni, takımı coşturdu. Sarı-lacivertli ekibin kanat dahil orta saha futbolcuları, ligde ağları 18 kez sarsarken bu bölge son 3 sezonun en golcü dönemine imza attı. Oğuz Aydın, orta alanın sağında yıldızını parlattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mourinho'nun yeni düzeni, Fenerbahçe'yi coşturdu!
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30 Mart 2025 13:24
Amansız zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'yi eksiklikler ve sakatlıklar da durduramadı.

2025 yılında 3-5-2 formasyonuyla yeni düzene geçen sarı-lacivertliler, orta sahayı kalabalık tutarken rakip de tanımadı.

Ligde son 13 maçta 10. galibiyetini Bodrum karşısında alan Fenerbahçe'de 4 golün 3'ü Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca'dan geldi.

Kanarya'nın kanatlarda oynayanlar dahil orta sahası, ligde ağları 18 kez havalandırdı ve bu bölge son 3 sezonda en çok golü attığı döneme imza attı. Geçen sezon sarı-lacivertlilerin orta sahası 15, 2022- 23'te ise 10 gol kaydetmişti.

FORMAYI GEÇ ALDI AMA ÇABUK YÜKSELDİ

Mourinho'dan formayı geç alsa da performansıyla milli takıma kadar yükselen sağ orta saha Oğuz Aydın, 6 golle başı çekti. Fred 4, Szymanski 3, Amrabat ve Talisca 2'şer, Kostic de 1 defa fileleri sarsmayı başardı. Bu oyuncular golü olmayan Mert Hakan (2 asist) ile birlikte 19 da asist gerçekleştirerek 37 gole katkıda bulundu. 

 
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