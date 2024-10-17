Mourinho'nun Samsunspor maçı 11'i ortaya çıktı!

Fenerbahçe son maçına 3 Ekim'de Twente karşısında çıkmıştı. 17 gün sonra Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşarak sahalara dönecek olan Sarı-Lacivertliler'de Jose Mourinho'nun ilk 11'de değişiklikler yapması bekleniyor. İşte pazar günü sahaya çıkması beklenen kadro...

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mourinho'nun Samsunspor maçı 11'i ortaya çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2024 08:31
Son güncelleme 17 Ekim 2024 08:44
Sarı-Lacivertli taraftarlar, takımlarını fazlasıyla özledi. Jose Mourinho ve öğrencileri, en son Twente karşısında sahaya çıktıklarında tarih 3 Ekim'di. Bu mücadelenin ardından Kanarya ligde hafta sonunu BAY geçti, sonrasında milli ara başladı.

12. adam, pazar günü Samsunspor deplasmanında takımlarını 17 gün sonra yeniden izleme şansı yakalayacak. Bu karşılaşmada Jose Moruinho'nun ilk 11'de değişimler yapması bekleniyor.

Zor karar stoperde

Portekizli teknik adamın, sağ bekte Mert Müldür'ün yerine OsayiSamuel'e şans vermesi bekleniyor. En büyük kararsızlık muhtemelen stoper hattında yaşanacak. Becao, milli arada Samandıra'da sıkı şekilde çalıştı. Djiku, Gana Milli Takımı ile maçlara çıktı. Çağlar ise sakatlığını yeni atlattı. Öte yandan Filip Kostic'in sol bekte oynama ihtimali sayesinde Oosterwolde'nin merkeze geçme şansı bulunuyor. Stoperde BecaoOosterwolde tandemi sürpriz olmaz.

İrfan sağa, Tadic sola

Mourinho'nun en kolay karar vereceği bölge, orta sahanın merkezi. İsmail Yüksek'in sakatlıktan yeni çıkış olması nedeniyle Fred ile Amrabat'ın forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu ikilinin önünde sağda İrfan Can'ın, solda Tadic'in ve 10 numarada Szymanski'nin oynaması bekleniyor. Forvette ise En-Nesyri'nin milli görevden geç dönmesi nedeniyle Edin Dzeko, 11'e yakın görünüyor.

İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısındaki ilk 11'i:

Livakovic, Samuel, Becao, Oosterwolde, Kostic, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.


Samandıra normale dönüyor

Sarı-Lacivertliler, Samsunpor maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Uzun süredir oyuncuların Milli takıma gitmeleri nedeniyle daha sessiz olan Samandıra, dünden itibaren normale dönmeye başladı.

Ay-Yıldız formayı terleten Mert Müldür, Samet Akaydın ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Nijerya'dan dönen Osayi-Samuel ile Bosna Hersek'te iki karşılaşmada da 90 dakika süre alan Dzeko'nun soluğu Samandıra'da aldığı öğrenildi. Fenerbahçe dünkü antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Bugün de Amrabat ve En-Nesyri'nin takıma katılmaları bekleniyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery