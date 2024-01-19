Mourinho'nun rotası Suudi Arabistan!

Roma'dan ayrılan Jose Mourinho, rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.



Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Mourinho'nun Al-Shabab ile görüşmelere başladığı kaydedildi.



SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLADI



Portekizli teknik adamın, Al-Shabab ile zoom üzerinden görüştüğü ve sözlü olarak anlaşma sağladığı belirtildi.



Mourinho'nun kısa süre içerisinde anlaşmayı tamamlamak için Riyad'a gidebileceği öne sürüldü.



ROMA'DA BU SEZON NE YAPTI?



Al-Shabab'ta şu anda Hırvat teknik adam Igor Biscan görev yapıyor. Kulüp, 19 maç sonunda topladığı 21 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde 11. sırada yer alıyor.



Roma'da bu sezon 20 lig maçına çıkan Mourinho, 8 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik sonrası görevinden alınmıştı.



