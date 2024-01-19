Mourinho'nun rotası Suudi Arabistan!

Roma'dan ayrılan Jose Mourinho, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mourinho'nun rotası Suudi Arabistan!
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19 Ocak 2024 14:29
Roma'dan ayrılan Jose Mourinho, rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Mourinho'nun Al-Shabab ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLADI

Portekizli teknik adamın, Al-Shabab ile zoom üzerinden görüştüğü ve sözlü olarak anlaşma sağladığı belirtildi.

Mourinho'nun kısa süre içerisinde anlaşmayı tamamlamak için Riyad'a gidebileceği öne sürüldü.

ROMA'DA BU SEZON NE YAPTI?

Al-Shabab'ta şu anda Hırvat teknik adam Igor Biscan görev yapıyor. Kulüp, 19 maç sonunda topladığı 21 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde 11. sırada yer alıyor.

Roma'da bu sezon 20 lig maçına çıkan Mourinho, 8 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik sonrası görevinden alınmıştı.

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