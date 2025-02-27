Mourinho'nun 'özel' problemi

Derbide Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak rakibine yaklaşma şansını kaçıran Fenerbahçe artık gözünü kalan 12 maça çevirmiş durumda. Ancak Sarı-Lacivertliler'de Jose Mourinho'nun zorlu maçlardaki performansı tartışma konusu olmuş durumda.
DERBİLERDE BÜYÜK HÜSRAN
Bu sezon 3 Istanbul derbisinde sadece 1 gol atıp 1 puan alabilen Portekizli hoca, ilk 5 sıradaki 4 rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamadı ve büyük maçlardaki sorununun Fenerbahçe'ye özgü olmadığı, Roma ve Tottenham'da da benzer problemlerin yaşandığı ortaya çıktı.
Geçen sezon görevden alınana kadar Roma'da Serie A'nın ilk 5 sırasındaki takımlara karşı 6 maçta 5 yenilgi yaşayan ve hiç kazanamayan Mourinho hem 2022-23 hem de 2021-22 sezonanda 7 maçta 1 galibiyet ve 5 yenilgi elde etti.
3 GALİBİYETİ HİÇ YOK!
2020-21 sezonunda Tottenham'ın başındayken Premier Lig'in ilk 5'ine karşı 8 maçta 2 galibiyet ve 5 yenilgi alan Portekizli hoca, 2019- 20'de ise 7 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi elde etti.
Böylece Mourinho geçmiş 5 sezonda ilk 5 sıradaki takımlara karşı 42 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 29 yenilgi yaşamış oldu.
DERBİLERDE BÜYÜK HÜSRAN
Bu sezon 3 Istanbul derbisinde sadece 1 gol atıp 1 puan alabilen Portekizli hoca, ilk 5 sıradaki 4 rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamadı ve büyük maçlardaki sorununun Fenerbahçe'ye özgü olmadığı, Roma ve Tottenham'da da benzer problemlerin yaşandığı ortaya çıktı.
Geçen sezon görevden alınana kadar Roma'da Serie A'nın ilk 5 sırasındaki takımlara karşı 6 maçta 5 yenilgi yaşayan ve hiç kazanamayan Mourinho hem 2022-23 hem de 2021-22 sezonanda 7 maçta 1 galibiyet ve 5 yenilgi elde etti.
3 GALİBİYETİ HİÇ YOK!
2020-21 sezonunda Tottenham'ın başındayken Premier Lig'in ilk 5'ine karşı 8 maçta 2 galibiyet ve 5 yenilgi alan Portekizli hoca, 2019- 20'de ise 7 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi elde etti.
Böylece Mourinho geçmiş 5 sezonda ilk 5 sıradaki takımlara karşı 42 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 29 yenilgi yaşamış oldu.
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