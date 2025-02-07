Mourinho'nun kararı: Talisca ilk 11'e

Kupadaki Erzurum maçında 60 dakika oynayan Brezilyalı yıldız Talisca, En-Nesyri'nin yokluğunda Alanyaspor deplasmanında forvette Edin Dzeko ile birlikte görev yapacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Mourinho'nun kararı: Talisca ilk 11'e
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07 Şubat 2025 11:16
Fenerbahçe'nin süper yıldızı Anderson Talisca, her geçen gün toparlanıyor.

Son iki resmi maçta forma giyen Brezilyalı yıldız, henüz fiziksel olarak yüzde 100 seviyede değil. Teknik direktör Mourinho'nun Talisca'yı beklendiğinden daha formda bulduğu, tecrübeli yıldızın da antrenmanlarda hırslı olduğu belirtildi.

ALANYA'DA İLK 11'DE OLACAK

Talisca, bu hafta sonu Alanyaspor deplasmanında da forma giyecek.

Sarı kart cezalısı En-Nesyri'nin yokluğunda Dzeko ile birlikte forvet hattında görev alacak.

İLK 11'İN DEĞİŞMEZİ OLACAK

Mourinho, Talisca'ya süre vermeye devam ederek tecrübeli yıldızı kısa sürede ilk 11'in değişmez parçası haline getirmeyi planlıyor. 

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