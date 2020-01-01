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Mourinho: "Normal şartlarda İngiltere final oynar"

Jose Mourinho, İngitlere'nin EURO 2020'deki şansını değerlendirdi.

Mourinho: 'Normal şartlarda İngiltere final oynar'
Jose Mourinho, EURO 2020'nin favorilerinden biri olarak gösterdiği İngiltere için yorumlarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Southgate, futbolcular ve taraftarlar adına mutluyum. Normal şartlarda İngiltere final oynayacak. Önümüzdeki iki turda İngiltere'yi yenecek bir takım yok bence ama bu futbol ve tahmin edilemez." dedi.

"FRANSA FUTBOLA SAYGI DUYMADI"

Mourinho, "Fransa, çeyrek finale ulaşamadı. Çünkü futbolun gerçeklerine saygı duymadılar ve son 10 dakika oynamayı bıraktılar. Her zaman söylerim; ben takımlarımın kötü anlarda cehennemde hissetmesini, iyi anlarda ise cennetteymiş gibi yaşamasını istemem. Bu nedenle, İngiltere de sakin olmalı ve sonraki maçına odaklanmalı." yorumunu yaptı.

"FİNAL OLMAZSA HAYAL KIRIKLIĞI"

"Bana göre İngiltere her şeye hazır." diyerek sözlerini sürdüren Mourinho, "İngiltere finale yükselemezse çok büyük hayal kırıklığı yaşarım. Çünkü kesinlikle final oynamalı." yorumuyla konuşmasını noktaladı.

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