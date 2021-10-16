Mourinho: "Newcastle ile aramda iyi bir bağ var"

Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Newcastle United iddiaları için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mourinho: 'Newcastle ile aramda iyi bir bağ var'
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16 Ekim 2021 19:24
İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, hakkında çıkan Newcastle United iddiaları için açıklamalarda bulundu.

Newcastle ile arasında iyi bir bağ oluştuğunu söyleyen Portekizli teknik adam, "Newcastle United'ın bana olan ilgisi hakkında söyleyecek bir şeyim yok. Newcastle efsanesi Bobby Robson'la Barcelona'da çalışmıştım. O, Newcastle tarihindeki en büyük insanlardan biri ve benimle onlar arasında her zaman iyi bir bağlantı olmuştur. Ancak Roma'daki proje üzerinde çalışmaya %100 odaklandım." dedi.

58 yaşındaki teknik direktör, Roma kariyerinde henüz 11 maça çıktı, 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.


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