Mourinho: 'Newcastle ile aramda iyi bir bağ var'

İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, hakkında çıkan Newcastle United iddiaları için açıklamalarda bulundu.



Newcastle ile arasında iyi bir bağ oluştuğunu söyleyen Portekizli teknik adam, "Newcastle United'ın bana olan ilgisi hakkında söyleyecek bir şeyim yok. Newcastle efsanesi Bobby Robson'la Barcelona'da çalışmıştım. O, Newcastle tarihindeki en büyük insanlardan biri ve benimle onlar arasında her zaman iyi bir bağlantı olmuştur. Ancak Roma'daki proje üzerinde çalışmaya %100 odaklandım." dedi.



58 yaşındaki teknik direktör, Roma kariyerinde henüz 11 maça çıktı, 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.





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