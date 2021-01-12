Mourinho: 'Mesut Özil'i transfer etmek isteyen kim?'

Mesut Özil: "Tottenham'a gideceğime futbolu bırakırım."



Jose Mourinho: "Mesut'u transfer etmek istediğimizi kim söyledi?" pic.twitter.com/q98ikXpB2c



— Sporx (@sporx) January 12, 2021

Tottenham menajeri Jose Mourinho, Mesut Özil'in Tottenham hakkında yaptığı açıkamaya cevap verdi.Kendisine yöneltilen "Arsenal ile kontratın bitiyor. Sadece Tottenham'dan teklif alsaydın... Futbolu mı bırakırdın, Tottenham'a mı imza atardın?" sorusuna, "Kolay soru, futbolu bırakırdım" şeklinde cevap veren Mesut Özil, Jose Mourinho tarafından es geçilmedi.Mesut Özil'in bu açıklamasını kendisine hatırlatılması üzerine Jose Mourinho, "Mesut Özil'i transfer etmek istediğimizi kim söyledi?" dedi.