Mourinho: 'Liverpool'un problemi van Dijk, sakatlık değil'

Jose Mourinho, Tottenham ile Liverpool'un liderlik için vereceği mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.



Mourinho, Liverpool'daki sakatlık sorununa rağmen rakiplerinin hala çok güçlü olduğunu belirtti.



"EN İYİ LIVERPOOL'LA KIYASLAYIN"



Portekizli teknik adam açıklamasında; "Bana Liverpool'un sakatlık listesini verin ve en iyi Liverpool takımıyla karşılaştırın. Evet Liverpool'un ciddi bir sakatlık sorunu var; o da Van Dijk." dedi.



Deneyimli teknik adam ayrıca, net bir cevap vermese de Lo Celso ve Ndombele ikilisini aynı anda orta sahada kullanabileceğini söyledi.



